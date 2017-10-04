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    Жерар Пике: «Мы с Рамосом собираемся стать партнерами по бизнесу»

    Теги Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Жерар Пике примера Испания сборная Испании ЧМ-2018 Шакира квалификация ЧМ-2018 политика

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о себе и сборной Испании на фоне событий в Каталонии, где в воскресенье был организован референдум о выходе из состава королевства.

    «Невозможно усомниться в моей преданности сборной Испании. Я здесь с 15 лет и считаю, что это семья. С гордостью выступаю за сборную Испании. И мне неприятно, что кто-то сомневается в моей преданности.

    Некоторые люди советовали мне больше не говорить о политике. Но я высказывал свое мнение и никогда не занимал какую-либо сторону.

    Слухи о конфликте с Рамосом – полнейшее вранье. У меня суперские отношения с Серхио. Я уже 20 раз это повторял. Мы даже собираемся стать партнерами по бизнесу.

    Я не стану называть себя сторонником независимости Каталонии или говорить, что не являюсь таковым. Я глобальная фигура, я играю в футбол. Мои дети – колумбийцы, ливанцы, каталонцы и испанцы.

    Я рассчитываю продолжать играть за сборную и после ЧМ-2018. Не хочу уходить через заднюю дверь.

    Каталония – словно 18-летний сын, который хочет к себе домой. Правительству Испании надо сесть и поговорить с ним, или сын уйдет. Обращение короля я вчера не смотрел, я играл в карты», – сказал футболист.

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