Москвина о серебре Мишиной и Галлямова на чемпионате России: «На мой взгляд, Настя и Саша справились. Не хватило времени, чтобы вкатать программы целиком»

Москвина о Мишиной и Галлямове на ЧР: на мой взгляд, Настя и Саша справились.

Тамара Москвина , тренер пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов , оценила выступление фигуристов на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Мишина и Галлямов взяли серебро, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Мы присутствовали на спортивном соревновании, которое закончилось вот таким образом. На мой взгляд, Настя и Саша справились – им удалось собрать все программы, улучшить художественную сторону, восстановить элементы. К сожалению, пока еще не хватило времени, чтобы вкатать программы целиком. Но они выступили на высоком уровне.

С одной стороны, я как тренер довольна – спортсмены продолжают тренироваться, продолжают выступать. Но как всякий тренер на каждой тренировке, на каждом выступлении я всегда ищу что улучшить. Но я действительно довольна. В том числе и тем, как принимала их публика, как реагировала на их прокаты. Мне это было приятно, как и та осознанность, с которой они катались. Чего не хватило, так это большего количества целиковых прокатов программ.

Никакой битвы [c Бойковой и Козловским] нет – есть прекрасное соревнование под музыку, в красивых костюмах, при замечательных зрителях. Вот это – самое главное. Главное – радовать болельщиков, зрителей. А кто будет первым – зависит и от состояния спортсменов и множества других факторов. Впереди финал Гран-при – план намечен, тренируемся, готовимся, наслаждаемся жизнью, наслаждаемся Новым годом и потихонечку готовимся к следующим турнирам», – сказала Москвина.