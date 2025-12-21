Роднина о словах Галлямова про «коньки на гвоздь»: «У нас люди эмоциональны после соревнований. Вспомните, что устроила Трусова, как Слуцкая кидалась медалью»
Роднина связала с эмоциями намек Галлямова на завершение карьеры.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова Александра Галлямова о возможном завершении карьеры.
Анастасия Мишина и Галлямов взяли серебро на чемпионате России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», – написал Галлямов в своем телеграм-канале.
– Галлямов вчера намекнул на завершение карьеры после выступления...
– У нас люди эмоциональны после соревнований. Вы знаете, что устроила Трусова, вспомните, как Слуцкая кидалась медалью. Много таких примеров.
– Считаете, ему нужно продолжать выступать?
– Это ему решать. Он взрослый мальчик. Голосовать уже может, поэтому может принимать решения, ха-ха, – сказала Роднина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
