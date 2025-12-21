  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роднина о словах Галлямова про «коньки на гвоздь»: «У нас люди эмоциональны после соревнований. Вспомните, что устроила Трусова, как Слуцкая кидалась медалью»
Роднина о словах Галлямова про «коньки на гвоздь»: «У нас люди эмоциональны после соревнований. Вспомните, что устроила Трусова, как Слуцкая кидалась медалью»

Роднина связала с эмоциями намек Галлямова на завершение карьеры.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова Александра Галлямова о возможном завершении карьеры.

Анастасия Мишина и Галлямов взяли серебро на чемпионате России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», – написал Галлямов в своем телеграм-канале.

– Галлямов вчера намекнул на завершение карьеры после выступления...

– У нас люди эмоциональны после соревнований. Вы знаете, что устроила Трусова, вспомните, как Слуцкая кидалась медалью. Много таких примеров.

– Считаете, ему нужно продолжать выступать?

– Это ему решать. Он взрослый мальчик. Голосовать уже может, поэтому может принимать решения, ха-ха, – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoАлександр Галлямов
logoчемпионат России
пары
logoИрина Роднина
