0

Сакамото, Чиба, Накаи, Кагияма, Сато, Миура отобрались на Олимпийские игры-2026

Сакамото, Чиба, Накаи вошли в состав сборной Японии на Олимпиаду-2026.

Федерация конькобежного спорта Японии объявила состав национальной сборной по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года.

Женщины: Каори Сакамото, Моне Чиба, Ами Накаи.

Мужчины: Юма Кагияма, Шун Сато, Као Миура.

Пары: Рику Миура – Риючи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути.

Танцы на льду: Утана Йошида – Масая Морита.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Skating Japan
