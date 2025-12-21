Сакамото, Чиба, Накаи, Кагияма, Сато, Миура отобрались на Олимпийские игры-2026
Сакамото, Чиба, Накаи вошли в состав сборной Японии на Олимпиаду-2026.
Федерация конькобежного спорта Японии объявила состав национальной сборной по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года.
Женщины: Каори Сакамото, Моне Чиба, Ами Накаи.
Мужчины: Юма Кагияма, Шун Сато, Као Миура.
Пары: Рику Миура – Риючи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути.
Танцы на льду: Утана Йошида – Масая Морита.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Skating Japan
