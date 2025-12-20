Тарасова о пожизненном отстранении фигуриста Десятова: «Он дурак и скотина. Теперь будет выступать в тюрьме»

Тарасова резко высказалась о пожизненном отстранении фигуриста Десятова.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о пожизненном отстранении американского фигуриста Ивана Десятова из‑за дела о сексуальном насилии.

Осенью 2024 года эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова. 19 декабря 2025-го Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) вынес решение о пожизненной дисквалификации спортсмена.

«Он дурак и скотина. Теперь будет выступать в тюрьме», – сказала Тарасова.

Десятов выступал в танцах на льду. Ему 24 года, он родился в Москве, до 2021-го представлял Россию, потом перешел в сборную Беларуси, а с 2022-го начал выступать за США.

«Почему ты оказался в моей постели?» Новые детали по делу фигуристов Десятова и Мазинг

Фигуриста из России подозревают в насилии, ему сорвали большой дебют за США – за сутки до проката