2

Тарасова о пожизненном отстранении фигуриста Десятова: «Он дурак и скотина. Теперь будет выступать в тюрьме»

Тарасова резко высказалась о пожизненном отстранении фигуриста Десятова.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о пожизненном отстранении американского фигуриста Ивана Десятова из‑за дела о сексуальном насилии.

Осенью 2024 года эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова. 19 декабря 2025-го Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) вынес решение о пожизненной дисквалификации спортсмена.

«Он дурак и скотина. Теперь будет выступать в тюрьме», – сказала Тарасова.

Десятов выступал в танцах на льду. Ему 24 года, он родился в Москве, до 2021-го представлял Россию, потом перешел в сборную Беларуси, а с 2022-го начал выступать за США.

«Почему ты оказался в моей постели?» Новые детали по делу фигуристов Десятова и Мазинг

Фигуриста из России подозревают в насилии, ему сорвали большой дебют за США – за сутки до проката

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Иван Десятов
происшествия
logoТатьяна Тарасова
logoсборная США
танцы на льду
контент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Американский фигурист Десятов отстранен пожизненно из-за дела о сексуальном насилии
сегодня, 06:33
Правительство США признало ответственность в крушении самолета, на котором летели фигуристы
вчера, 15:09
Почему судьям так нравится Алиса Лью?
11 декабря, 06:20Подкасты
Главные новости
Тарасова о короткой программе: «Гуменник был безошибочно красив, точен с музыкой и прекрасен с элементами. Смотрела бы на него и смотрела»
11 минут назад
У Аделии Петросян на экране телефона стоит фото золотой олимпийской медали
19 минут назадФото
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 10:00Live
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри лидируют после первого дня
сегодня, 07:45
Чемпионат Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца с баллами выше мирового рекорда, Аймоз выиграл короткую программу, Сяо Хим Фа – 2-й, другие результаты
сегодня, 07:31
Американский фигурист Десятов отстранен пожизненно из-за дела о сексуальном насилии
сегодня, 06:33
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:18
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Фролова, Садкова, Захарова, Гущина, Хуснутдинова выступят с произвольными программами
вчера, 21:00
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 06:17
Чемпионат Японии. Сакамото выиграла короткую программу, Шимада – 2-я, Накаи – 3-я, Чиба – 4-я, Кагияма лидирует у мужчин
вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
18 декабря, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15