Дмитрий Козловский: «К цели надо идти ледоколом, только так можно достигать больших побед. Мы сегодня выиграли чемпионат России ровно одним элементом»

Козловский: к своей цели надо идти ледоколом, только так возможны большие победы.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала высказались о своей победе на чемпионате России в парном катании.

Бойкова и Козловский выиграли турнир в Санкт-Петербурге, исполнив четверной выброс. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Бойкова : Говорить достаточно сложно, потому что очень много эмоций. И радость, и небольшая печаль от того, что все же случились ошибки на нашем родном льду, перед нашей любимой публикой. Но так получилось, лед скользкий, иногда это к счастью, иногда к сожалению, но сегодня для нас все сложилось, слава богу, удачно.

Козловский : Вопрос победы решили сотые (отрыв от второго места составил 0,66 балла – Спортс’’). Это была очень сложная борьба с очень сильными соперниками, которые до последнего боролись, до последнего показывали свой максимум. В итоге сегодня мы одержали верх – для нас это очень важная победа. И для нас настоящий новогодний подарок сегодня случился вместе с вами, спасибо.

– Что вы почувствовали, когда увидели, что ваши соперники под самый конец программы совершили ошибку?

Бойкова : Мы поняли, что интрига накалилась, потому что Настя и Саша очень хорошо ехали произвольную программу, отлично откатали короткую, а мы допустили ошибки и понимали, что они сыграют большую роль. Могут сыграть. И тут такая нелепая ошибка. Мне кажется, Настя просто в лужу приземлилась, у нее слетел конек. В любом случае все молодцы, все боролись и доборолись.

– Самые громкие овации были после приземленного четверного выброса. Ваши мысли конкретно сегодня?

Козловский : Мысль, идея такая, что к своей мечте, к своей цели надо идти ледоколом. И только так можно достигать больших побед. Мы сегодня выиграли этот чемпионат России ровно одним элементом, ровно той настойчивостью, которую продемонстрировала Саша в своем стремлении исполнять четверной выброс. И сегодня он принес нам титул трехкратных чемпионов России.