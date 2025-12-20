  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дмитрий Козловский: «К цели надо идти ледоколом, только так можно достигать больших побед. Мы сегодня выиграли чемпионат России ровно одним элементом»
87

Дмитрий Козловский: «К цели надо идти ледоколом, только так можно достигать больших побед. Мы сегодня выиграли чемпионат России ровно одним элементом»

Козловский: к своей цели надо идти ледоколом, только так возможны большие победы.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала высказались о своей победе на чемпионате России в парном катании.

Бойкова и Козловский выиграли турнир в Санкт-Петербурге, исполнив четверной выброс. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Бойкова: Говорить достаточно сложно, потому что очень много эмоций. И радость, и небольшая печаль от того, что все же случились ошибки на нашем родном льду, перед нашей любимой публикой. Но так получилось, лед скользкий, иногда это к счастью, иногда к сожалению, но сегодня для нас все сложилось, слава богу, удачно.

Козловский: Вопрос победы решили сотые (отрыв от второго места составил 0,66 балла – Спортс’’). Это была очень сложная борьба с очень сильными соперниками, которые до последнего боролись, до последнего показывали свой максимум. В итоге сегодня мы одержали верх – для нас это очень важная победа. И для нас настоящий новогодний подарок сегодня случился вместе с вами, спасибо.

– Что вы почувствовали, когда увидели, что ваши соперники под самый конец программы совершили ошибку?

Бойкова: Мы поняли, что интрига накалилась, потому что Настя и Саша очень хорошо ехали произвольную программу, отлично откатали короткую, а мы допустили ошибки и понимали, что они сыграют большую роль. Могут сыграть. И тут такая нелепая ошибка. Мне кажется, Настя просто в лужу приземлилась, у нее слетел конек. В любом случае все молодцы, все боролись и доборолись.

– Самые громкие овации были после приземленного четверного выброса. Ваши мысли конкретно сегодня?

Козловский: Мысль, идея такая, что к своей мечте, к своей цели надо идти ледоколом. И только так можно достигать больших побед. Мы сегодня выиграли этот чемпионат России ровно одним элементом, ровно той настойчивостью, которую продемонстрировала Саша в своем стремлении исполнять четверной выброс. И сегодня он принес нам титул трехкратных чемпионов России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
пары
logoДмитрий Козловский
logoсборная России
logoАлександра Бойкова
logoАлександр Галлямов
logoАнастасия Мишина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Так сдать элемент, просто сдать его». Галлямов – после падения Мишиной с выброса и серебра на чемпионате России
сегодня, 15:03
⚡ Чемпионат России. Бойкова и Козловский победили в парах с преимуществом в 0,66 балла, Мишина и Галлямов – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
сегодня, 15:02
Судья Трусова – единственная, кто поставил Бойкову и Козловского на первое место в короткой программе на чемпионате России
вчера, 08:12
Главные новости
«Это результат наших крови и пота». Чикмарева и Янченков о бронзе на чемпионате России
36 секунд назад
Дмитрий Козловский: «Нет никакой объективной причины, по которой мы не должны выступать на международной арене. Это абсолютная несправедливость»
5 минут назад
Дмитрий Козловский: «Галлямов вернулся после тяжелейшей травмы, это вызывает у меня уважение»
10 минут назад
«Это полный абсурд». Фигурист Галлямов после серебра на ЧР выложил гифку с Дрогба, недовольным судейством Эвребе
33 минуты назадВидео
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Фролова, Садкова, Захарова, Гущина, Хуснутдинова выступят с произвольными программами
41 минуту назадLive
Дарио Чиризано: «Очередь, места, баллы – от нас это не зависит. От нас зависит, в каком ресурсе выйдешь, как откатаешь программы»
52 минуты назад
«Нет никакого желания это комментировать. Выходил через боль, чтобы набрать форму в столь короткий срок». Галлямов после чемпионата России, где взял серебро с Мишиной
сегодня, 15:36
Анастасия Мишина: «Сложился прокат хорошо, не хватило чуть-чуть, предпоследнего элемента. Очень обидно, но так вот получилось»
сегодня, 15:20
Бойкова и Козловский стали трехкратными чемпионами России в парном катании
сегодня, 15:07
«Так сдать элемент, просто сдать его». Галлямов – после падения Мишиной с выброса и серебра на чемпионате России
сегодня, 15:03
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
сегодня, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
сегодня, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
сегодня, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
18 декабря, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32