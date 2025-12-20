Бойкова и Козловский стали трехкратными чемпионами России в парном катании.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали трехкратными чемпионами России в парном катании.

Сегодня они завоевали золото на турнире в Санкт-Петербурге. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Бойковой 23 года, Козловскому 25. Они также являются чемпионами Европы-2020 и бронзовыми призерами чемпионата мира-2021.