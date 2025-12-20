Анастасия Мишина: «Сложился прокат хорошо, не хватило чуть-чуть, предпоследнего элемента. Очень обидно, но так вот получилось»
Анастасия Мишина прокомментировала выступление их пары с Александром Галлямовым в произвольной программе на чемпионате России.
Мишина и Галлямов заняли второе место, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому с разницей 0,66 балла. В конце проката Анастасия упала с выброса.
«Сложился прокат хорошо, не хватило чуть-чуть, предпоследнего элемента. К сожалению, такое случается. Это очень обидно, но так вот получилось.
Мы очень много тренировали те элементы, которые у нас не получались на этапах, и они у нас получились на чемпионате России. И это очень здорово, я горжусь тем, что мы сделали. Не получился элемент, который всегда идет хорошо. Собственно, все», – сказала Мишина в эфире Первого канала.
Галлямов в ответ на вопрос журналиста не сказал ничего.
«Так сдать элемент, просто сдать его». Галлямов – после падения Мишиной с выброса и серебра на чемпионате России