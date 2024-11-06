«Почему ты оказался в моей постели?» Новые детали по делу фигуристов Десятова и Мазинг

В фигурном катании опять скандал – Солен Мазинг обвинила Ивана Десятова в изнасиловании.

Она – француженка, но выступает за Эстонию, он – русский, но перешел в США.

Десятова уже отстранили из-за этого разбирательства. Теперь появились детали. Ниже – перевод материала с французского сайта Mediapart .

Десятов вошел в номер Мазинг, когда она спала

Атмосфера в загребском отеле Westin 9 декабря 2023 года казалась непринужденной. После соревновательных дней фигуристы из разных уголков мира отдыхали. Среди них была 21-летняя француженка Солен Мазинг, которая вернулась на лед спустя два года.

Она могла остаться парализованной из-за перелома черепа и кровоизлияния в мозг после падения на тренировке. Но несколько операций, и она чудом вернулась в танцы на льду в Монреальской академии. Это одна из лучших частных академий мира, куда Мазинг приехала, чтобы осуществить мечту об Олимпиаде. С 2022 года она катается с эстонским партнером Марко Евгением Гайдаенко (дуэт распался в конце этого октября – Спортс”), вместе они стали чемпионами Эстонии и теперь участвовали в соревнованиях в Загребе.

«Мы все вместе поужинали в ресторане, а потом провели вечер в отеле среди спортсменов», – вспоминает Мазинг, которая около полуночи решила лечь спать. По ее словам, ее сопровождали австралийская спортсменка Холли Х. и российский фигурист Иван Десятов. Мазинг чувствовала себя уверенно. У нее теплые отношения с Холли Х., а Ивана, который уже несколько лет катается под флагом США, она считала «другом».

Оказавшись в своем номере, Солен приняла сильнодействующее снотворное. Это неизменный ритуал после несчастного случая: молодая девушка живет с когнитивными последствиями и страдает от нарушения памяти и сна. Солен вспоминает, что она приняла лекарство, а Холли и Иван вышли из номера до того, как она заснула.

Последующее изложено в заявлении об изнасиловании, поданном в комиссариат полиции Сен-Жермен-ан-Ле. «Около трех часов ночи я проснулась, потому что почувствовала что-то внутри своего тела. Когда я пришла в себя, то обнаружила, что в моем влагалище как минимум два пальца».

По татуировке она тут же узнала Ивана, который оказался рядом с ней обнаженным. По данным Mediapart, после этого Солен заперлась в ванной. В 3:31 Иван спросил, в порядке ли она. Солен не ответила. Когда она вышла из ванной час спустя, он уже покинул номер.

На следующий день Иван Десятов, не ответивший на запрос Mediapart, и Солен переписывались в соцсетях.

«Почему ты оказался в моей постели?» – спросила Солен.

«Твоя дверь была закрыта, но не заперта на замок. И я не мог заставить себя вернуться в номер», – ответил Иван, который поначалу пытался приуменьшить произошедшее.

«Я помню, что твои руки оказались внизу. Просто скажи правду», – настаивала Солен.

«Я сделал это. А потом ты проснулась. Мне жаль», – наконец признался Иван. Потом он предложил Солен встретиться в 7 вечера, чтобы поговорить. Но она отказалась.

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В Монреальской академии знали, но, вероятно, не отреагировали

После той ночи Солен рассказала все Эмили Арм, бывшей эстонской фигуристке, которая сейчас работает судьей. Та сказала, что «передала информацию в федерацию». Хотя Солен по-прежнему является членом французской федерации, уже несколько лет она выступает за Эстонию – страну ее партнера Марко Евгения Гайдаенко. В танцах на льду оба фигуриста должны представлять одну страну.

После этих признаний Солен удивлялась, что «не было никаких новостей». Сегодня в эстонской федерации объяснили, что, поскольку Солен по поводу насилия не связывалась с ними напрямую, а сделала это «через третье лицо», федерация «не имеет полной картины и не связывалась с другими спортивными организациями без ее разрешения».

Помимо Эмили Арм, Солен доверилась своей матери Дельфин и одному из главных тренеров Монреальской академии Мари-Франс Дюбрей.

Мать Солен отправила сообщение Мари-Франс Дюбрей, в котором напомнила о серьезности ситуации. Дюбрей ответила: «Мы подадим жалобу в Skate Safe и руководству сборной США».

Skate Safe – федеральная программа США, ответственная за сбор оповещений и свидетельств о сексуализированном насилии. На их сайте говорится: «Все взрослые спортсмены, тренеры, инструкторы, официальные лица обязаны сообщать о предполагаемом жестоком обращении с детьми и сексуальных домогательствах в центр SafeSport и местные правоохранительные органы».

Подала ли жалобу Мари-Франс Дюбрей? На вопрос Mediapart она не ответила.

«Наша хартия ценностей, а также наша приверженность надлежащей правовой процедуре, fair-play и созданию безопасной среды для всех наших фигуристов и персонала определяют наши действия. Мы просим всех наших фигуристов и персонал уважать кодекс поведения, с которым они соглашаются при поступлении в нашу академию», – объясняет Джамал Отман, генеральный директор Ледовой академии Монреаля.

По информации Mediapart, единственная жалоба, направленная в центр SafeSport относительно Солен Мазинг, датирована 26 сентября и отправлена самой Солен Мазинг. «Это невероятно разочаровывает, – сокрушается Дельфин. – В академии знали, что она пережила серьезное падение, что она принимает лекарства, так что им следовало быть особенно бдительными».

«Мне снятся кошмары, а на улице возникает ощущение, что за мной кто-то следит»

Из-за отсутствия поддержки Солен в апреле-2024 подала в полицейский участок Сен-Жермен-ан-Ле заявление об изнасиловании, совершенном в отношении уязвимого человека: «Иван не мог не знать о последствиях травмы, которые сопровождают мою жизнь. Он знал, что я принимаю снотворное». В прокуратуре Версаля сообщили, что дело все еще рассматривается.

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16 сентября 2024-го она впервые публично рассказала об этом деле в видео, опубликованном в ее аккаунте, на который подписаны 90 тысяч человек. Несмотря на сообщения с поддержкой в комментариях, за это время не последовало никакой официальной реакции ни со стороны французской федерации, некоторые представители которой связались с Солен в частном порядке, ни со стороны эстонской федерации, ни со стороны международной федерации. Десять дней спустя Солен направила жалобу в SafeSport.

«Солен пришлось подвергнуть себя риску публичности, чтобы органы отреагировали, в то время как Иван продолжал выступать на международном уровне», – отмечает Феликс Лапуссьер, соучредитель агентства, с которым сотрудничает Солен.

Иван Десятов, который продолжал карьеру после того вечера 9 декабря, 18 октября 2024 года был отстранен SafeSport за неподобающее поведение. Ни американская федерация, ни SafeSport не стали комментировать эту ситуацию.

На несколько месяцев Солен приостановила карьеру. «Ей было очень тяжело из-за отсутствия поддержки. В спорте высших достижений логика подсказывает, что нужно оставить проблемы дома и быть готовым на 100% физически и морально», – говорит ее парень Матье.

«Это очень сложно эмоционально, – подтверждает Солен. – Мне снятся кошмары, и когда я выхожу на улицу, у меня всегда возникает ощущение, что за мной кто-то следит». На запоздалые сообщения с поддержкой от эстонской федерации и академии Монреаля она не отвечает: «Я нуждалась в них в январе».

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Matthew Stockman; instagram.com/solenemazingue_ /Shahid Ahmed; instagram.com/ivandesyatov_ ; East News /Paul Chiasson/The Canadian Press via AP