Рубцова прыгнула сальто на первенстве Мособласти, Плющенко показал видео: «Первая девочка в российской истории, кто выполнил этот элемент на официальном старте»
Рубцова прыгнула сальто на первенстве Московской области по фигурному катанию.
Фигуристка Любовь Рубцова прыгнула сальто в короткой программе на первенстве Московской области.
Видео показал тренер Евгений Плющенко.
«Ну, собственно, первая девочка в российской истории, кто выполнил этот элемент на официальном старте. Желаем Любе удачи в произвольной программе», – написал Плющенко.
Рубцовой 16 лет, в текущем сезоне она занимала девятое место на этапе Гран-при России в Казани.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости