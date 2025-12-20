Рубцова прыгнула сальто на первенстве Мособласти, Плющенко показал видео: «Первая девочка в российской истории, кто выполнил этот элемент на официальном старте»

Рубцова прыгнула сальто на первенстве Московской области по фигурному катанию.

Фигуристка Любовь Рубцова прыгнула сальто в короткой программе на первенстве Московской области.

Видео показал тренер Евгений Плющенко.

«Ну, собственно, первая девочка в российской истории, кто выполнил этот элемент на официальном старте. Желаем Любе удачи в произвольной программе», – написал Плющенко.

Рубцовой 16 лет, в текущем сезоне она занимала девятое место на этапе Гран-при России в Казани.

