Дарио Чиризано: «Очередь, места, баллы – от нас это не зависит. От нас зависит, в каком ресурсе выйдешь, как откатаешь программы»

Пасечник и Чиризано: очередь, места, баллы – от нас это не зависит.

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано высказались о бронзе в танцах на льду на чемпионате России.

Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин с 216,94 баллами, второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (211,64). Пасечник и Чиризано набрали 200,63 балла.

Чиризано: Очередь, места, баллы – от нас это не зависит. От нас зависит, в каком ты ресурсе выйдешь, как откатаешь программы. Поэтому нужно концентрироваться на том, чтобы показать максимум, у всех он разный.

Пасечник: На этапах Гран-при мы были далеко от пьедестала, а на чемпионате России получилось так, что оказались в тройке. Проделали огромную работу, рады, что наш труд вознаградился.