Дарио Чиризано: «Очередь, места, баллы – от нас это не зависит. От нас зависит, в каком ресурсе выйдешь, как откатаешь программы»
Пасечник и Чиризано: очередь, места, баллы – от нас это не зависит.
Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано высказались о бронзе в танцах на льду на чемпионате России.
Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин с 216,94 баллами, второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (211,64). Пасечник и Чиризано набрали 200,63 балла.
Чиризано: Очередь, места, баллы – от нас это не зависит. От нас зависит, в каком ты ресурсе выйдешь, как откатаешь программы. Поэтому нужно концентрироваться на том, чтобы показать максимум, у всех он разный.
Пасечник: На этапах Гран-при мы были далеко от пьедестала, а на чемпионате России получилось так, что оказались в тройке. Проделали огромную работу, рады, что наш труд вознаградился.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости