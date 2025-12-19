0

Правительство США признало ответственность в крушении самолета, на котором летели фигуристы

Правительство США признало ответственность в крушении самолета с фигуристами.

Правительство США признало, что действия авиадиспетчера и пилотов армейских вертолетов сыграли роль в крушении пассажирского самолета недалеко от Вашингтона 29 января.

В результате катастрофы погибли 67 человек, включая некоторых фигуристов и тренеров, возвращавшихся с чемпионата США. Среди погибших – чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Самолет на взлете столкнулся с военным вертолетом Black Hawk.

В официальном ответе, содержащемся в судебных документах в ответ на первый иск, поданный одной из семей жертв, говорится, что правительство несет ответственность за катастрофу отчасти потому, что авиадиспетчер нарушил правила визуального разделения в ту ночь.

Кроме того, в документе говорится, что «неспособность пилотов армейских вертолетов сохранять бдительность, чтобы увидеть и избежать столкновения» с пассажирским самолетом делает правительство ответственным.

Однако в иске указывалось, что другие лица, включая пилотов самолета и авиакомпании, также могли сыграть свою роль. В иске также обвинялись American Airlines и ее региональный партнер, PSA Airlines, в причастности к катастрофе, но эти авиакомпании подали ходатайства об отклонении иска.

Ранее правительство отрицало халатность со стороны авиадиспетчеров, сотрудников Федерального управления гражданской авиации или армии.

Роберт Клиффорд, один из адвокатов семьи погибшего Кейси Крафтона, заявил, что правительство признало «ответственность армии за бессмысленную гибель людей» и несоблюдение Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) процедур управления воздушным движением, при этом «справедливо» признав, что другие — American Airlines и PSA Airlines — также способствовали гибели людей.

В своем заявлении юристы правительства указали, что «США признают, что несли обязанность проявлять должную осмотрительность по отношению к истцам, которую они нарушили, тем самым став непосредственной причиной трагической аварии».

Представитель American Airlines отказался комментировать заявление, заявив, что после катастрофы компания сосредоточилась на поддержке семей жертв.

Национальный совет по транспортной безопасности (NTSB) опубликует свой отчет о причинах катастрофы в начале следующего года, но следователи уже выделили ряд факторов, которые могли способствовать трагедии.

Один из них – полет вертолета на высоте выше разрешенной отметки на маршруте, который допускал лишь минимальное расстояние между самолетами, приземляющимися на второстепенной взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана, и вертолетами, пролетающими ниже.

Кроме того, в NTSB заявили, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не осознало опасности вокруг этого оживленного аэропорта, даже после 85 случаев опасного сближения за три года до катастрофы.

Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты

Как самолет с фигуристами столкнулся с вертолетом: ошибка пилотов или диспетчеров?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ESPN
