Тарасова о том, как изменился уровень российских фигуристок по сравнению с иностранными: «Зачем сравнивать жопу с пальцем?»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что уровень женского катания в России не снизился за время отстранения от международных турниров.
– Я не вижу, чтобы у нас конкуренция в женском одиночном катании снизилась. Как раз после чемпионата России можно будет посмотреть, насколько мы конкурентоспособны. Пока наши внутренние соревнования говорят о том, что наши девочки в порядке. Так что мне не кажется, что у нас есть деградация или стагнация.
– На прошлой Олимпиаде наш отрыв от иностранных фигуристок был значительным, а как сейчас поменялся уровень наших фигуристок по сравнению с зарубежными?
– Зачем сравнивать жопу с пальцем?! Это трагедия, что мы так бесцеремонно не ездим на международные турниры. Нам, что, приятно произносить, что нас там нет? Зачем спрашивать про спортсменов, которым некуда отбираться? – сказала Тарасова.
