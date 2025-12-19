1

Тарасова о том, как изменился уровень российских фигуристок по сравнению с иностранными: «Зачем сравнивать жопу с пальцем?»

Тарасова резко высказалась об уровне женского одиночного катания в России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что уровень женского катания в России не снизился за время отстранения от международных турниров.

– Я не вижу, чтобы у нас конкуренция в женском одиночном катании снизилась. Как раз после чемпионата России можно будет посмотреть, насколько мы конкурентоспособны. Пока наши внутренние соревнования говорят о том, что наши девочки в порядке. Так что мне не кажется, что у нас есть деградация или стагнация.

– На прошлой Олимпиаде наш отрыв от иностранных фигуристок был значительным, а как сейчас поменялся уровень наших фигуристок по сравнению с зарубежными?

– Зачем сравнивать жопу с пальцем?! Это трагедия, что мы так бесцеремонно не ездим на международные турниры. Нам, что, приятно произносить, что нас там нет? Зачем спрашивать про спортсменов, которым некуда отбираться? – сказала Тарасова. 

Александр Жулин: «Недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Сейчас девушек такого калибра нет и близко»

Я скучаю по чемпионату России, который что-то значил

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
брань
logoТатьяна Тарасова
женское катание
logoсборная России
