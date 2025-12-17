0

Татьяна Тарасова: «Для меня чемпионат России всегда лучше и интереснее, чем чемпионат Европы. Жду борьбы в каждом виде»

«Я чемпионат России очень люблю и ценю буквально с детских лет, когда я сама на нем выступала. Это одно из лучших соревнований в мире. Для меня чемпионат России всегда лучше и интереснее, чем чемпионат Европы.

Жду борьбы в каждом виде, настоящих открытий, интереснейших программ и борьбу лидеров за звание чемпиона России. Это большое дело.

Насколько важно Гуменнику и Петросян победить на чемпионате России с учетом предстоящей Олимпиады? Победят они или нет — все равно нужно очень хорошо кататься. Они едут на Олимпийские игры, поэтому будут стараться кататься здорово.

Чемпионат России — главное соревнование сезона, но у Петросяна и Гуменника главное соревнование будет на Олимпиаде», — сказала Тарасова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
