Наталья Бестемьянова: «В восторге от проката Степановой и Букина. Их танец интересный, были абсолютно отыграны акценты»
Наталья Бестемьянова: Степанова и Букин показали фантастическое катание.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высоко оценила выступление Александры Степановой и Ивана Букина с ритм-танцем на чемпионате России.
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца с 87,45 баллами.
«В восторге от проката Степановой и Букина. Их танец интересный, были абсолютно отыграны акценты. Фантастическое катание. Они должны выйти и в произвольный танец как следует. Он у них очень красивый», – сказала Бестемьянова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
