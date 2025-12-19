Козловский – Галлямову: «Может, вам на вторую часть сезона взять кавер на «Травиату» из «Смешариков»? Или хотя бы на дорожку»

Козловский предложил Галлямову выступать под музыку из «Смешариков».

Дмитрий Козловский на пресс-конференции предложил паре Анастасия Мишина – Александр Галлямов во второй части сезона выступать под кавер на композицию «Травиата» в исполнении героя «Смешариков».

После короткой программы на чемпионате России Мишина и Галлямов лидируют, Козловский и Александра Бойкова занимают второе место.

Галлямов: О чем думал перед стартом? Недавно смотрел «Смешариков». И у меня в голове играло, как Кар-Карыч пел «Травиату».

Козловский: Я лучше уже ничего не отвечу.

Галлямов: Ха-ха!

Мишина: Послушайте, пожалуйста, это шедевр.

Бойкова: Я вообще фанат «Смешариков». Знаю все песни оттуда.

Козловский: Надо подумать. Может быть, вам на вторую часть сезона взять кавер (композиции «Травиата», в исполнении Кар-Карыча – Спортс’’). Или хотя бы на дорожку!

Мишина: Потом будут обвинения, что мы испортили классику.

Бойкова: Я считаю, что это точно не порча.

