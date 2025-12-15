Тарасова о снятии Акатьевой с чемпионата России: «Конечно, интересно было бы посмотреть. Но на Софье турнир не делается и не держится»

Тарасова о снятии Акатьевой с чемпионата России: турнир на ней не держится.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о снятии Софьи Акатьевой с чемпионата России-2026 по фигурному катанию.

Акатьева сообщила, что пропустит соревнования, так как не полностью восстановилась от травмы. На чемпионате ее заменит Мария Мазур.

«Наверное, по болезни снялась. Но на Софье Акатьевой турнир не делается и не держится. Конечно, интересно было бы посмотреть. Нельзя говорить, что из-за одного человека погибнет весь чемпионат России.

Я лично люблю чемпионат России больше, чем чемпионат Европы. У нас очень серьезная, настоящая борьба и выявление новых прекрасных спортсменов», – сказала Тарасова.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.