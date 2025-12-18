Бойкова и Козловский будут исполнять четверной выброс в произвольной программе на чемпионате России

Бойкова и Козловский будут исполнять четверной выброс в произвольной на ЧР.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский планируют исполнить четверной выброс сальхов в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Да, мы будем исполнять четверной выброс в произвольной программе», — сказали фигуристы.

Также Козловский ответил на вопрос, как пауза в общении со СМИ повлияла на их подготовку к чемпионату России.

«Нам это понравилось. Это шутка. Нам это помогло сконцентрироваться на себе. Да и у вас появилось больше вещей, которые мы можем обсудить.

Форма к чемпионату России у нас очень хорошая. Сегодняшний прокат, помарка ни в коем образе не влияют на текущее состояние. Хорошо себя чувствуем, ощущаем. Такое же состояние нужно сохранить на следующие два дня.

Связано ли с этим создание телеграм-канала? Вышел закон, согласно которому в запрещенных соцсетях нельзя размещать рекламу», —цитирует Козловского «Чемпионат».