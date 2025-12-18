0

Бойкова и Козловский будут исполнять четверной выброс в произвольной программе на чемпионате России

Бойкова и Козловский будут исполнять четверной выброс в произвольной на ЧР.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский планируют исполнить четверной выброс сальхов в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

«Да, мы будем исполнять четверной выброс в произвольной программе», — сказали фигуристы. 

Также Козловский ответил на вопрос, как пауза в общении со СМИ повлияла на их подготовку к чемпионату России.

«Нам это понравилось. Это шутка. Нам это помогло сконцентрироваться на себе. Да и у вас появилось больше вещей, которые мы можем обсудить.

Форма к чемпионату России у нас очень хорошая. Сегодняшний прокат, помарка ни в коем образе не влияют на текущее состояние. Хорошо себя чувствуем, ощущаем. Такое же состояние нужно сохранить на следующие два дня.

Связано ли с этим создание телеграм-канала? Вышел закон, согласно которому в запрещенных соцсетях нельзя размещать рекламу», —цитирует Козловского «Чемпионат».

Опубликовала: Мария Величко
пары
logoчемпионат России
logoсборная России
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Козловский: «Желтый костюм по-настоящему яркий и очень хорошо подчеркивает идеальную фигуру Саши Бойковой»
36 минут назад
Дмитрий Козловский: «Прокат получился нормальным. Мы получили приличные баллы и находимся в борьбе»
43 минуты назад
⚡ Чемпионат России. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Бойкова и Козловский – 2-е, Осокина и Грицаенко – 3-и
сегодня, 17:49
Главные новости
Чемпионат России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов, Мозалев выступят с короткими программами
сегодня, 06:08
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева, Гущина, Синицына выступят с короткими программами
сегодня, 06:08
Анастасия Мишина: «Своим прокатом довольны, получилось практически все. Были третьи уровни, будем их исправлять»
19 минут назад
Дмитрий Козловский: «Желтый костюм по-настоящему яркий и очень хорошо подчеркивает идеальную фигуру Саши Бойковой»
36 минут назад
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
43 минуты назад
Дмитрий Козловский: «Прокат получился нормальным. Мы получили приличные баллы и находимся в борьбе»
43 минуты назад
Матвей Янченков: «На тренировках редко ошибались на выбросе, сегодня просто не наш день»
сегодня, 17:54
⚡ Чемпионат России. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Бойкова и Козловский – 2-е, Осокина и Грицаенко – 3-и
сегодня, 17:49
Юлия Артемьева: «Рада, что наконец-то получился сальхов в короткой программе, на протяжении трех турниров он не получался»
сегодня, 17:16
Артем Грицаенко: «В процессе программы думал: когда это закончится? А Лиза думала про день рождения»
сегодня, 17:11
Ко всем новостям
Последние новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
сегодня, 10:09
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58