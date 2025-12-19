Судья Трусова – единственная, кто поставил Бойкову и Козловского на первое место в короткой программе на чемпионате России

Судья Трусова поставила Бойкову и Козловского на первое место в короткой на ЧР.

Судья Регина Трусова – единственная, кто поставил пару Александра Бойкова – Дмитрий Козловский на первое место в короткой программе на чемпионате России.

После короткой лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов с 79,03 баллами, Бойкова и Козловский – 2-е (77,42).

Трусова поставила Бойковой и Козловскому 79,71 балла, а паре Мишина – Галлямов – 78,90. Остальные судьи поставили первыми Мишину и Галлямова.

Также Трусова – единственная, кто поставил пару Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев на третье место. Остальные судьи дали им 5-7 места. В итоге после короткой программы Мухортова и Евгеньев идут шестыми (68,75).

Садкова обнялась с судьей Трусовой после победы на Гран-при в Омске. Только Трусова поставила Садкову первой в короткой программе в Казани