Илья Авербух: «Степанова и Букин – абсолютные лидеры. Кагановская и Некрасов сильно прибавили в этом сезоне, важно было, как они о себе заявят»

Илья Авербух: Степанова и Букин сохранят лидерство после произвольного танца.

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о результатах ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.

Александра Степанова и Иван Букин лидируют с 87,45 баллами. Вторыми идут Василиса Кагановская и Максим Некрасов , которые набрали 84,82 балла. Третьи – Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,22).

20 декабря дуэты покажут произвольные танцы.

«После ритм-танца у лидеров отрыв почти на три балла – это большой отрыв. Достаточно ожидаемый результат. Думаю, что Кагановская и Некрасов очень сильно прибавили в этом сезоне. Важно было, как они о себе заявят.

Степанова и Букин – абсолютные лидеры. Они сумеют сохранить свое лидерство и после произвольной программы. На данный момент, в совокупности, по победам и опыту, пара Степанова и Букин сильнейшая в стране», – сказал Авербух.