54

Тарасова о переговорах Плющенко и Костылевых: «Он со мной не разговаривал. Я в этом не участвую»

Тарасова заявила, что не участвует в переговорах Плющенко и Костылевых.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не участвует в налаживании контакта между Евгением Плющенко и родителями его ученицы Елены Костылевой.

— Ситуация с Костылевой? Не хочу влезать в эти отношения. Плющенко и Костылева работали, причем работали хорошо. Как это посередине сезона теперь расходиться? Я не знаю, из-за чего все там происходит: из-за мамы, папы или чего-то еще. Я все это не видела и сама там не присутствовала, поэтому хочу сохранить молчание.

— Но Евгений Плющенко сказал, что вы ему дали совет, благодаря которому он решился на переговоры по Костылевой.

— Он со мной не разговаривал. Плющенко мне не звонил. Я в этом не участвую. В разгар сезона их дело — работать и все, — сказала Тарасова.

Костылеву оставят у Плющенко? Впереди переговоры «заинтересованного лица» с мамой Ирой

Плющенко о ситуации с Костылевой: «Очень люблю Лену, но решение о переговорах далось с трудом. По мудрому совету Тарасовой мы намерены их провести»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoЕвгений Плющенко
logoЕлена Костылева
женское катание
Ирина Костылева
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющенко о ситуации с Костылевой: «Очень люблю Лену, но решение о переговорах далось с трудом. По мудрому совету Тарасовой мы намерены их провести»
8 декабря, 16:24
Мать Костылевой: «Пока не ищем новую школу для Лены. Сидим в Воронеже и восстанавливаемся»
8 декабря, 15:08
Тарасова о Плющенко и Костылевой: «Как это – в середине сезона он прекратит с ней работать? Он же тренер, пусть тренирует. Непрофессионально»
8 декабря, 14:46
Главные новости
Кубок Москвы. КМС. Дзепка, Сарновская, Плескачева, Мильто, Литвинчева покажут произвольные программы
31 минуту назадLive
Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Чистякова победила, Докукина – 2-я, Корчажникова – 3-я
41 минуту назад
Okko снял документальный сериал о Тутберидзе и ее школе. Первая серия – 15 декабря
сегодня, 12:37
Александра Игнатова: «Я не считаю, что моя эра закончена»
сегодня, 07:30
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 06:04
Александр Энберт: «Пока что Степанова и Букин – безоговорочные лидеры в танцах на льду, но Кагановская и Некрасов активно набирают»
вчера, 19:12
ISU о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Совет организации рассмотрит рекомендацию в надлежащее время»
вчера, 18:31
Тарасова о рекомендации МОК допускать российских юниоров: «Они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами»
вчера, 18:05
Александра Трусова: «В спорте есть моменты, которые бесят – травмы, необходимость восстанавливаться, нехватка свободного времени. Но я ни о чем не жалею»
вчера, 14:57
Кубок Москвы. КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Жарова и Столяров – 3-и, Дрожжина и Тельнов – 5-е
вчера, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02