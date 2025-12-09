Тарасова о переговорах Плющенко и Костылевых: «Он со мной не разговаривал. Я в этом не участвую»

Тарасова заявила, что не участвует в переговорах Плющенко и Костылевых.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не участвует в налаживании контакта между Евгением Плющенко и родителями его ученицы Елены Костылевой.

— Ситуация с Костылевой? Не хочу влезать в эти отношения. Плющенко и Костылева работали, причем работали хорошо. Как это посередине сезона теперь расходиться? Я не знаю, из-за чего все там происходит: из-за мамы, папы или чего-то еще. Я все это не видела и сама там не присутствовала, поэтому хочу сохранить молчание.

— Но Евгений Плющенко сказал, что вы ему дали совет, благодаря которому он решился на переговоры по Костылевой.

— Он со мной не разговаривал. Плющенко мне не звонил. Я в этом не участвую. В разгар сезона их дело — работать и все, — сказала Тарасова.

