Соколовская о сотрудничестве с Валиевой: «Мне пока нечего сказать»

Тренер Соколовская о работе с Валиевой: мне пока нечего сказать.

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская не стала отвечать на вопросы о сотрудничестве с фигуристкой Камилой Валиевой.

Валиева дисквалифицирована за триметазидин до 25 декабря 2025 года. В октябре стало известно, что фигуристка начнет тренироваться в школе Татьяны Навки под руководством Соколовской.

Алексей Ягудин: Как дела? Потому что ходит много слухов, домыслов и так далее. Камила Валиева и ваше сотрудничество. Сотрудничество с такой талантливой спортсменкой.

Светлана Соколовская: Следующий вопрос.

Ягудин: Нет необходимости раскрывать секреты.

Соколовская: Следующий вопрос. Вы спрашиваете меня, вы же читали. Эксперты, люди вокруг вас...

Ягудин: Я говорю, ходит много домыслов и слухов.

Соколовская: Люди вокруг вас все все знают. Больше, чем Камила, больше, чем я. Спросите людей. Придет время, и все будет сказано.

Ягудин: Есть экспертное мнение Чайковской, Тарасовой, Энберта, Леоновой... Михайлова Никиты. Все все знают. А вы – первый источник.

Соколовская: Мне пока нечего сказать.

Ягудин: Хорошо. Поэтому мы не будем обсуждать, но пожелаем взаимопонимания.

Соколовская: Спасибо.

