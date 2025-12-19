Роман Костомаров: «Не разбираюсь в современных танцах на льду. Все усложнилось, нет ни времени, ни желания следить за этим»

Роман Костомаров: не разбираюсь в современных танцах на льду.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что на чемпионате России его впечатлило выступление Александры Степановой и Ивана Букина .

– Есть фавориты?

– Они очевидны. Те, кто занимает первое место – Иван Букин, Саша Степанова. Они фавориты. Виден класс, виден уровень, видна чистота исполнения всех элементов и просто четкость.

И это одна из моих любимых музык, под которую они танцуют. У нас тоже с Татьяной Навкой были несколько номеров и программ под музыку Майкла Джексона. Поэтому это мне очень близко и мне нравятся ребят программа.

– Насколько сильно танцы на льду изменились с того момента, как вы выступали?

– Танцы уже давно изменились. С нашей Олимпиады с Татьяной прошло 20 лет. Но мы по-прежнему олимпийские чемпионы. Кстати, последние из нашей страны. Пока что.

Но танцы изменились фактически сразу после наших Олимпийских игр. Уже в 2010 году феноменальный уровень показывали пары из других стран. Также Оксана Домнина, моя жена, которая завоевала на той Олимпиаде в Ванкувере бронзовую медаль, что тоже очень круто.

Но ничто не стоит на месте, все развивается, все усложняется, все усовершенствуется. Так и должно быть, иначе было бы неинтересно, если бы все стояло на одном уровне.

– Разбираетесь в современных танцах?

– Нет. Все усложнилось. Много элементов, по которым судьи оценивают те или иные программы. И это меняется очень часто. Поэтому следить за этим у меня нет ни времени, ни желания. Зачем мне это нужно?

Я могу просто оценить так, как чувствую. И мне этого достаточно: понимать, хорошо это или плохо, впечатляет это или не впечатляет, чисто это или не чисто. Мне моих знаний для этого достаточно. Глубоко копать куда-то в технику... Какой смысл?

Вот Саша с Ваней действительно впечатлили. И не первый год они впечатляют. Они – лидеры нашей страны. Это очевидно. Поэтому просто пожелаю ребятам так же выступить в произвольной программе и тоже показать высший уровень катания, – сказал Костомаров.