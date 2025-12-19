  • Спортс
  • Туктамышева о Лью: «Мне нравится ее внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться»
Туктамышева о Лью: «Мне нравится ее внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться»

Туктамышева об Алисе Лью: нравится то, как она себя ощущает на льду.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что ей нравится в выступлениях американской фигуристки Алисы Лью.

– Давай поговорим про женское катание. У нас не пощадили Алису Лью – мол, она ничего нового не показывает, программа прошлогодняя, контент легче того, что ты сама исполняла... Ты с этим согласна?

– Мне у Алисы нравится внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться и называть ее катание недостаточно сложным.
 
Почему она выигрывает даже без ультра-си? Потому что все элементы исполняет очень легко, будто ей это ничего не стоит. Я не считаю, что нужно обесценивать ее мастерство. Да, отчасти я согласна с тем, что ее программа не самая сложная. Но выйти и вот так откатать – это уже большая работа, стоит об этом помнить. 

– То есть не надо думать, что Аделия Петросян сейчас выйдет и на одной ноге у всех выиграет?

– Конечно. Сейчас очень сильно придираются к недокрутам, ставят «кьюшки» даже там, где раньше был бы чистый прыжок. Ценится чистое катание с правильными ребрами.

Мне лично нравится, что у девушек в мире сейчас нет явного лидера, но есть очень интересная конкуренция. Наверное, это и делает спорт спортом.

– Ты поедешь на Олимпиаду в Милан?

– Пока не знаю, в каком качестве, но я очень хочу. Виза есть.

– За кого будешь болеть?

– Мне хочется, чтобы Каори Сакамото хорошо выступила. Неважно даже, какая медаль, но чтобы чисто проехала обе программы. Мы с ней ближе всего знакомы, еще соревновались вместе.

Но в целом, мне кажется, есть как минимум четыре спортсменки, которые достойны первого места на Олимпийских играх. И наша Аделия, конечно, в их числе, – сказала Туктамышева в интервью Спортсу’’

Интервью Туктамышевой о новой жизни: тренерство, работа в медиа, шоу

Вот поэтому Петросян не нужны ультра-си. Алиса Лью взломала фигурное катание без них

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
