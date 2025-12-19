  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елизавета Туктамышева: «Тренерство мне безумно интересно, хотя с финансовой точки зрения это несоизмеримо с работой в медиа. Медиа намного выгоднее»
0

Елизавета Туктамышева: «Тренерство мне безумно интересно, хотя с финансовой точки зрения это несоизмеримо с работой в медиа. Медиа намного выгоднее»

Елизавета Туктамышева: мне безумно интересна тренерская работа.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что ей больше нравится работать тренером, чем в медиасфере.

– Я видела, как вы вместе с Алексеем Николаевичем стояли у борта во время тренировки Сони Муравьевой. Какова сейчас твоя роль в ее подготовке?

– Я помощник тренера. Всю подготовку курирует Алексей Николаевич, а я иногда подсказываю по технике, регулирую какие-то эмоциональные моменты.

– Например?

– Я Алексея Николаевича знаю много лет и лучше понимаю, что он имеет в виду. Он иногда говорит метафорами или на три шага вперед. И бывает непонятно: зачем это делать, если у нас сейчас речь вообще про другое? А он просто видит сразу всю картину и говорит о конечном результате, пропуская первый и второй шаги.

Я, наверное, путано объясняю, но на самом деле у меня правда нет четкой роли. Я просто помогаю там, где вижу, что нужна моя помощь.

– Тебе легче работать с детьми или с уже взрослыми, сложившимися спортсменками, как Соня?
 
– С детьми гораздо сложнее. Там нужно активно показывать, мотивировать, держать на себе фокус внимания. От этого сильно устаешь физически.

Со взрослыми интересно в том плане, что ты сразу видишь результат. Здесь я могу опираться на собственный опыт взрослой спортсменки, мне понятней, как выстраивать процесс. Но в целом, мне нравится везде, просто по-разному. <...>

– Работа телеведущей или в медиа тебя не привлекает так, как тренерство?

– Возможно, я просто предпочла остаться в своей зоне комфорта: у бортика, рядом с Алексеем Николаевичем... В медиа я тоже пробовала – первый год, когда не выступала, часто каталась по соревнованиям, комментировала. Мне это тоже нравилось. Но там все-таки нужно больше времени проводить в Москве, плюс постоянные переезды.

Глобально мне тренерство безумно интересно. Я вижу в нем рост для себя и для других, чувствую, что могу быть полезна. Когда видишь, как спортсмен улучшается и как ты на это влияешь, сразу появляется смысл. Хотя с финансовой точки зрения тренерство и работа в медиа вообще несоизмеримы. Медиа во много раз выгоднее.

Пока у меня получается все совмещать. Недавно съездила в командировку в Японию, вернулась – и сразу на каток. Да, тяжело без выходных, но пока есть молодость и здоровье – нормально. Я люблю путешествовать, мне нравится комментировать, общаться с зарубежными спортсменами. Осталось только английский подтянуть, чтобы чувствовать себя совсем свободно.

– Есть ощущение, что глобально шоу-бизнес – это не твое?

– Раньше мне казалось, что у меня получится. Но смотрю, например, на Лешу Ягудина, который в этом как рыба в воде, и понимаю, что я другая. То ли мне настолько комфортно с Алексеем Николаевичем и нашей группой, то ли еще что-то – но только когда стою у борта, ощущаю себя на своем месте. Ну, и когда есть возможность учиться у такого легендарного человека, как мой наставник, не хочется ее упускать. 

Возможно, все еще поменяется, я не зарекаюсь. Кто знает, может, я через год год буду бегать здесь в перьях и развлекать народ? – сказала Туктамышева в интервью Спортсу.

Интервью Туктамышевой о новой жизни: тренерство, работа в медиа, шоу

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России
женское катание
logoЕлизавета Туктамышева
logoСофья Муравьева
logoАлексей Мишин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Интервью Туктамышевой о новой жизни: тренерство, работа в медиа, шоу
сегодня, 10:40
Наряды фигуристов на жеребьевке ЧР: костюм ковбоя, платье с мехом, пиджак на голое тело
вчера, 03:25
Мишин о Туктамышевой: «Сейчас, когда Лиза стоит рядом со мной на льду, у меня возникает ощущение, что наш союз учителя и ученика превратился в союз двух равных»
26 ноября, 18:04
Главные новости
Чемпионат России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов, Мозалев выступят с короткими программами
33 минуты назад
Козловский – Галлямову: «Может, вам на вторую часть сезона взять кавер на «Травиату» из «Смешариков»? Или хотя бы на дорожку»
сегодня, 11:06
Роман Костомаров: «Не разбираюсь в современных танцах на льду. Все усложнилось, нет ни времени, ни желания следить за этим»
сегодня, 10:31
Илья Авербух: «Степанова и Букин – абсолютные лидеры. Кагановская и Некрасов сильно прибавили в этом сезоне, важно было, как они о себе заявят»
сегодня, 09:47
Наталья Бестемьянова: «В восторге от проката Степановой и Букина. Их танец интересный, были абсолютно отыграны акценты»
сегодня, 09:34
Тарасова о том, как изменился уровень российских фигуристок по сравнению с иностранными: «Зачем сравнивать жопу с пальцем?»
сегодня, 09:14
Соколовская о сотрудничестве с Валиевой: «Мне пока нечего сказать»
сегодня, 08:37
Судья Трусова – единственная, кто поставил Бойкову и Козловского на первое место в короткой программе на чемпионате России
сегодня, 08:12
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
вчера, 18:32
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева, Гущина, Синицына выступят с короткими программами
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38