Елизавета Туктамышева: «Тренерство мне безумно интересно, хотя с финансовой точки зрения это несоизмеримо с работой в медиа. Медиа намного выгоднее»

Елизавета Туктамышева: мне безумно интересна тренерская работа.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что ей больше нравится работать тренером, чем в медиасфере.

– Я видела, как вы вместе с Алексеем Николаевичем стояли у борта во время тренировки Сони Муравьевой. Какова сейчас твоя роль в ее подготовке?

– Я помощник тренера. Всю подготовку курирует Алексей Николаевич, а я иногда подсказываю по технике, регулирую какие-то эмоциональные моменты.

– Например?

– Я Алексея Николаевича знаю много лет и лучше понимаю, что он имеет в виду. Он иногда говорит метафорами или на три шага вперед. И бывает непонятно: зачем это делать, если у нас сейчас речь вообще про другое? А он просто видит сразу всю картину и говорит о конечном результате, пропуская первый и второй шаги.

Я, наверное, путано объясняю, но на самом деле у меня правда нет четкой роли. Я просто помогаю там, где вижу, что нужна моя помощь.

– Тебе легче работать с детьми или с уже взрослыми, сложившимися спортсменками, как Соня?



– С детьми гораздо сложнее. Там нужно активно показывать, мотивировать, держать на себе фокус внимания. От этого сильно устаешь физически.

Со взрослыми интересно в том плане, что ты сразу видишь результат. Здесь я могу опираться на собственный опыт взрослой спортсменки, мне понятней, как выстраивать процесс. Но в целом, мне нравится везде, просто по-разному. <...>

– Работа телеведущей или в медиа тебя не привлекает так, как тренерство?

– Возможно, я просто предпочла остаться в своей зоне комфорта: у бортика, рядом с Алексеем Николаевичем... В медиа я тоже пробовала – первый год, когда не выступала, часто каталась по соревнованиям, комментировала. Мне это тоже нравилось. Но там все-таки нужно больше времени проводить в Москве, плюс постоянные переезды.

Глобально мне тренерство безумно интересно. Я вижу в нем рост для себя и для других, чувствую, что могу быть полезна. Когда видишь, как спортсмен улучшается и как ты на это влияешь, сразу появляется смысл. Хотя с финансовой точки зрения тренерство и работа в медиа вообще несоизмеримы. Медиа во много раз выгоднее.

Пока у меня получается все совмещать. Недавно съездила в командировку в Японию, вернулась – и сразу на каток. Да, тяжело без выходных, но пока есть молодость и здоровье – нормально. Я люблю путешествовать, мне нравится комментировать, общаться с зарубежными спортсменами. Осталось только английский подтянуть, чтобы чувствовать себя совсем свободно.

– Есть ощущение, что глобально шоу-бизнес – это не твое?

– Раньше мне казалось, что у меня получится. Но смотрю, например, на Лешу Ягудина, который в этом как рыба в воде, и понимаю, что я другая. То ли мне настолько комфортно с Алексеем Николаевичем и нашей группой, то ли еще что-то – но только когда стою у борта, ощущаю себя на своем месте. Ну, и когда есть возможность учиться у такого легендарного человека, как мой наставник, не хочется ее упускать.

Возможно, все еще поменяется, я не зарекаюсь. Кто знает, может, я через год год буду бегать здесь в перьях и развлекать народ? – сказала Туктамышева в интервью Спортсу.

