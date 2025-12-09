15

Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано примут участие в чемпионате России

Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов выступят на чемпионате России-2026.

ФФККР опубликовала состав участников соревнований танцоров на льду на чемпионате России-2026 по фигурному катанию. 

Турнир пройдет 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России-2026

Танцы на льду, участники

Алиса Абдуллина – Артем Крылов

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Василиса Кагановская – Максим Некрасов

Анна Коломенская – Артем Фролов

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Александра Степанова – Иван Букин

Ольга Федорова – Павел Драко

Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Елизавета Шичина – Павел Дрозд

Анна Щербакова – Егор Гончаров

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
