Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано примут участие в чемпионате России

Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов выступят на чемпионате России-2026.
ФФККР опубликовала состав участников соревнований танцоров на льду на чемпионате России-2026 по фигурному катанию.
Турнир пройдет 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.
Чемпионат России-2026
Танцы на льду, участники
Алиса Абдуллина – Артем Крылов
Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Анна Коломенская – Артем Фролов
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Александра Степанова – Иван Букин
Ольга Федорова – Павел Драко
Софья Шевченко – Андрей Ежлов
Елизавета Шичина – Павел Дрозд
Анна Щербакова – Егор Гончаров
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
