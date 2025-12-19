  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елизавета Туктамышева: «Слежу за историей Костылевой, это очень страшно. Никто не знает, как на ней скажется неуравновешенность самого близкого человека»
Елизавета Туктамышева: «Слежу за историей Костылевой, это очень страшно. Никто не знает, как на ней скажется неуравновешенность самого близкого человека»

Туктамышева: слежу за историей Лены Костылевой, это очень страшно.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева высказалась о ситуации вокруг чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой и ее матери Ирины Костылевой.

– Мы разговаривали с Даниилом Глейхенгаузом про историю Елены Костылевой, и он сказал: «Между очень талантливым ребенком и своим счастливым спокойным тренерством я однозначно выберу счастливое тренерство». Ты согласна?

– Конечно. Я с таким еще не сталкивалась, но тоже считаю, что какой бы ни был талантливый ребенок, работать с ним под давлением невозможно.

Я слежу за историей Лены, это очень страшно. Никто не знает, как потом скажется на ней такая эмоциональная нестабильность, неуравновешенность самого близкого человека. Мне кажется, такие методы могут работать только до определенного возраста. Пока ребенок не вырастает и не обретает собственный голос, – сказала Туктамышева в интервью Спортсу’’.

Такую цену не платил за победы еще ни один ребенок. О ситуации с Леной Костылевой

У нас вопросы к маме Ире, «Ангелам Плющенко» и федерации

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЕлена Костылева
logoсборная России
женское катание
Ирина Костылева
logoЕлизавета Туктамышева
