  • Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Леонтьева и Горелкин отобрались на чемпионат России
4

Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Леонтьева и Горелкин отобрались на чемпионат России

Определились 15 танцевальных дуэтов, которые квалифицировались на чемпионат России по фигурному катанию по итогам серии Гран-при России.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 декабря.

Серия Гран-при России

Танцы на льду, итоги

1. Александра СтепановаИван Букин – 36 очков (420,91 балла)

2. Василиса КагановскаяМаксим Некрасов – 34 (402,50)

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 32 (382,43)

4. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 30 (370,84)

5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 28 (368,83)

6. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 24 (367,68)

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 22 (353,27)

8. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 22 (345,61)

9. Анна Коломенская – Артем Фролов – 22 (339,73)

10. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 16 (332,13)

11. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 16 (191,75)

12. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 14 (336,80)

13. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 12 (320,96)

14. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 12 (311,28)

15. Ольга Федорова – Павел Драко – 12 (308,38)

Запасные

16. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 10 (172,16)

17. Александра Прокопец – Александр Васькович – 6 (309,11)

18. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 6 (287,70)

19. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 5 (307,45)

20. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 2 (230,28)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
