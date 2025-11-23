Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Леонтьева и Горелкин отобрались на чемпионат России
Определились 15 танцевальных дуэтов, которые квалифицировались на чемпионат России по фигурному катанию по итогам серии Гран-при России.
Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 декабря.
Танцы на льду, итоги
1. Александра Степанова – Иван Букин – 36 очков (420,91 балла)
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 34 (402,50)
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 32 (382,43)
4. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 30 (370,84)
5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 28 (368,83)
6. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 24 (367,68)
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 22 (353,27)
8. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 22 (345,61)
9. Анна Коломенская – Артем Фролов – 22 (339,73)
10. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 16 (332,13)
11. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 16 (191,75)
12. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 14 (336,80)
13. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 12 (320,96)
14. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 12 (311,28)
15. Ольга Федорова – Павел Драко – 12 (308,38)
Запасные
16. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 10 (172,16)
17. Александра Прокопец – Александр Васькович – 6 (309,11)
18. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 6 (287,70)
19. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 5 (307,45)
20. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 2 (230,28)