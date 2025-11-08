  • Спортс
  • Гран-при Японии. Сакамото, Кагияма, Мияхара, Самоделкина, Майя и Алекс Шибутани, Фир и Гибсон выйдут на лед с показательными номерами
Гран-при Японии. Сакамото, Кагияма, Мияхара, Самоделкина, Майя и Алекс Шибутани, Фир и Гибсон выйдут на лед с показательными номерами

9 ноября на Гран-при Японии в Осаке пройдут показательные выступления.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап, NHK Trophy

Осака, Япония

Показательные выступления

Начало – 7:05 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первое отделение

1. Дети-фигуристы из Осаки

2. Ацуто Изуми (Япония)

3. Софья Самоделкина (Казахстан)

4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)

5. Ю Ен (Южная Корея)

6. Кейдзи Танака (Япония)

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

8. Адам Хагара (Словакия)

9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

10. Юна Аоки (Япония)

11. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

12. Лукас Бричги (Швейцария)

13. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)

Второе отделение

14. Хина Кондо (Япония)

15. Цзинь Боян (Китай)

16. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

17. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

18. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

19. Луна Хендрикс (Бельгия)

20. Шун Сато (Япония)

21. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

22. Сатоко Мияхара (Япония)

23. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

24. Юма Кагияма (Япония)

25. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

26. Каори Сакамото (Япония)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
