Гран-при Японии. Сакамото, Кагияма, Мияхара, Самоделкина, Майя и Алекс Шибутани, Фир и Гибсон выйдут на лед с показательными номерами
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап, NHK Trophy
Осака, Япония
Показательные выступления
Начало – 7:05 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первое отделение
1. Дети-фигуристы из Осаки
2. Ацуто Изуми (Япония)
3. Софья Самоделкина (Казахстан)
4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
5. Ю Ен (Южная Корея)
6. Кейдзи Танака (Япония)
7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
8. Адам Хагара (Словакия)
9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
10. Юна Аоки (Япония)
11. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
12. Лукас Бричги (Швейцария)
13. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)
Второе отделение
14. Хина Кондо (Япония)
15. Цзинь Боян (Китай)
16. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
17. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
18. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
19. Луна Хендрикс (Бельгия)
20. Шун Сато (Япония)
21. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
22. Сатоко Мияхара (Япония)
23. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
24. Юма Кагияма (Япония)
25. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
26. Каори Сакамото (Япония)