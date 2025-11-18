Кирсти Ковентри: «Каждый допущенный к соревнованиям спортсмен должен иметь возможность участвовать в них без дискриминации или политического вмешательства»

Ковентри: спортсмены должны иметь возможность соревноваться без дискриминации.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК ) Кирсти Ковентри заявила, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен должен иметь возможность участвовать в них без дискриминации.

«Спорт должен оставаться маяком надежды – местом, где люди могут объединиться в мирном соревновании. В этом суть олимпизма: каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в них без дискриминации или политического вмешательства.

Принимающие страны и организаторы должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта. Если бы вы решили наложить на меня санкции, когда моя страна переживала кризис, я бы не попала на Олимпийские игры. Я бы не завоевала олимпийских медалей. Мой путь был бы совершенно иным, чем сейчас. Спорт изменил мою жизнь. И я очень благодарна за это и буду бороться каждый день, чтобы спортсмены со всего мира имели равные возможности.

Мы прислушиваемся ко всем голосам. Мы приветствуем новые идеи, откуда бы они ни исходили. Универсальность спорта означает, что каждый спортсмен, каждый национальный олимпийский комитет, каждая федерация имеют одинаковую ценность. Будь то с глобального Севера или с глобального Юга, в спорте все равны. Демократия в спорте означает именно это: каждый голос имеет одинаковый вес», – сказала Ковентри на мероприятии Европейских олимпийских комитетов в Брюсселе.