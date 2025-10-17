Дмитрий Свищев: «Гутцайт на встречу с Ковентри ездил, чтобы убедить МОК не допускать россиян до Игр. Просьбы, слезы, требования украинской делегации не были приняты»

Дмитрий Свищев отреагировал на встречу глав МОК и НОК Украины.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил о встрече с Кирсти Ковентри.

«Гутцайт должен быть предельно откровенен – на встречу с Ковентри он ездил, чтобы убедить МОК не допускать россиян и белорусов до Олимпийских игр. Надо отдать должное Ковентри, которая заняла жесткую позицию по этому вопросу.

К сожалению, наши ребята будут выступать без символики и гимна. Тем не менее просьбы, слезы, требования украинской делегации не были приняты.

Нас это успокаивать не должно, надо продолжать отстаивать интересы наших спортсменов, работать над возвращением флага и гимна. Нам есть чем заниматься в этом направлении», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Глава НОК Украины: «Во время встречи с новым президентом МОК нас заверили, что на Олимпиаде-2026 у России и Беларуси не будет флагов»