Глава НОК Украины: «Во время встречи с новым президентом МОК нас заверили, что на Олимпиаде-2026 у России и Беларуси не будет флагов»

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал о встрече с главой МОК.

«Во время моей встречи в Международном олимпийском комитете с новым президентом организации Кирсти Ковентри они нас заверили и потом на исполкоме приняли решение, что на зимней Олимпиаде-2026 у РФ и РБ не будет флагов.

А в дальнейшем нужно смотреть, как в мире будут разворачиваться все политические направления, которые сейчас идут, и надеемся, что все равно как-то мы будем держать эти свои позиции», – сказал Гутцайт.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
