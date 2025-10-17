Глава НОК Украины: «Во время встречи с новым президентом МОК нас заверили, что на Олимпиаде-2026 у России и Беларуси не будет флагов»
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал о встрече с главой МОК.
«Во время моей встречи в Международном олимпийском комитете с новым президентом организации Кирсти Ковентри они нас заверили и потом на исполкоме приняли решение, что на зимней Олимпиаде-2026 у РФ и РБ не будет флагов.
А в дальнейшем нужно смотреть, как в мире будут разворачиваться все политические направления, которые сейчас идут, и надеемся, что все равно как-то мы будем держать эти свои позиции», – сказал Гутцайт.
Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
