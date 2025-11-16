Мишин о программах Семененко: «Мудрость тренера в том, чтобы дать спортсмену возможность проявить душу в той музыке, которой он напитался»

Алексей Мишин высказался о программах Евгения Семененко в этом сезоне.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о программах своего ученика Евгения Семененко , который занял 2-е место на этапе Гран-при в Москве.

Короткая программа Семененко поставлена под песни группы Nirvana, произвольная – под музыку из фильма «Гладиатор».

«Мудрость тренера в том, чтобы дать [спортсмену] возможность проявить свою душу в той музыке, которой он напитался», – сказал Мишин.

