Мишин о программах Семененко: «Мудрость тренера в том, чтобы дать спортсмену возможность проявить душу в той музыке, которой он напитался»
Алексей Мишин высказался о программах Евгения Семененко в этом сезоне.
Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о программах своего ученика Евгения Семененко, который занял 2-е место на этапе Гран-при в Москве.
Короткая программа Семененко поставлена под песни группы Nirvana, произвольная – под музыку из фильма «Гладиатор».
«Мудрость тренера в том, чтобы дать [спортсмену] возможность проявить свою душу в той музыке, которой он напитался», – сказал Мишин.
