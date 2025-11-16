Марк Кондратюк: «Семененко хорошо катался, думал, что он выиграет. Удивился, что он в итоге второй»

Марк Кондратюк: удивился, что Семененко второй, он хорошо катался.

Фигурист Марк Кондратюк не ожидал, что победит на этапе Гран-при России в Москве.

Кондратюк завоевал золото с 278,65 баллами по сумме двух программ, Евгений Семененко стал серебряным призером (274,91).

«Ощущения скорее положительные. Хороший прокат в плане эмоций, в плане элементов – почти хороший. В любом случае – лучше, чем в Магнитогорске. Мне было впервые катать программу легко, прям живенько ехал.

Это неожиданная победа, но, когда получил оценки, понимал, что это минимум серебро – потому что оставался один участник. Я уже на тот момент обрадовался, потому что до этого у меня на Гран-при были максимум золото и бронза. И в итоге вообще вышло два золота.

Женя Семененко хорошо катался, думал, что он выиграет. Удивился, что он в итоге второй. Но я еще не смотрел распечатки. Как видите, я еще в коньках», – сказал фигурист.