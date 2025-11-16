Семененко о произвольной: «Нашли интересным сотрудничество с группой Тутберидзе. Подметил, что Глейхенгауз очень хорошо вникает в тему постановки»

Семененко рассказал о сотрудничестве с командой Тутберидзе.

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, как ему поставили произвольную программу под музыку из фильма «Гладиатор».

«В конце прошлого сезона Алексей Николаевич (Мишин) скидывает музыку, говорит: «Женя, послушай, это должно подойти». Я подумал, что согласен с его мнением, что это должно хорошо на меня лечь – характер музыки, темп, образ гладиатора должны мне подойти.

Когда задумывались, с кем из хореографов можно посотрудничать, нашли интересным сотрудничество с группой Этери Георгиевны (Тутберидзе), непосредственно с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом). Приезжаю на шоу, встречаюсь с Даниилом Марковичем – он мне говорит, что есть несколько вариантов для произвольной программы, один из которых он рекомендовал настоятельно.

И именно это трек оказался тем, который мне скинул Алексей Николаевич! Судьба? Да, подумал, что два таких человека не могут ошибаться. Подумал, что это должно смотреться хорошо», – рассказал Семененко.

«Понравилось ли сотрудничество с Даниилом Глейхенгаузом? Да, очень понравилось, постановка проходила в позитивной атмосфере, было достаточно интересно. Подметил, что Даниил Маркович очень хорошо вникает в тему постановки, постоянно в его программах можно заметить отсылки на фильмы. Это говорит о том, что к работе подходят максимально целенаправленно и хорошо», – сказал Семененко.