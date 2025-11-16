Евгений Плющенко: «Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Меганесправедливость. Мы очень расстроены и разочарованы»

Плющенко: Макар Игнатов должен был получить медаль на Гран-при России.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает несправедливым 4-е место фигуриста Макара Игнатова на этапе Гран-при России в Москве.

Игнатов тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Он набрал 264,80 балла по итогам двух программ. Победу одержал Марк Кондратюк (278,65 балла), второе место занял Евгений Семененко (274,91), третье – Петр Гуменник (265,76).

«Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Это все понимают и об этом все говорят!

И все все понимают, а в условиях изоляции от мировых стартов – это меганесправедливость к этому парню и к его работе! Мы очень расстроены и разочарованы, но мотивацию не теряем! Выводы сделали!» – написал Плющенко в соцсети, опубликовав видео проката Игнатова.

