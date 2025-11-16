  • Спортс
  • Жданова о произвольном танце «Жестокий романс»: «Очень люблю эту книгу и этот фильм, поэтому рада, что оставили программу на второй сезон»
Жданова о произвольном танце «Жестокий романс»: «Очень люблю эту книгу и этот фильм, поэтому рада, что оставили программу на второй сезон»

Жданова и Бабаев-Смирнов: довольны выступлением, получилось яркое возвращение.

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов поделились эмоциями от бронзы Гран-при России. Дуэт выступил на этапе в Москве с произвольным танцем под музыку из фильма «Жестокий романс».

Жданова: Мы очень довольны, получилось яркое возвращение наконец‑то.
 
Бабаев-Смирнов: Старались порадовать публику, прокатать с душой, чтобы все это почувствовали. Публика очень тепло поддерживала, так приятно на душе.

– Насколько важна эта медаль?

Жданова: Мы очень счастливы.

Бабаев-Смирнов: Ставили цель – чисто прокатать, чтобы все были довольны. Медаль – очень приятный бонус.

– Почему решили оставить произвольный танец на второй сезон?

Жданова: Подумали, что не все сказали в этой программе. Это моя любимая программа, я очень люблю эту книгу и этот фильм, поэтому я была очень рада, что мы ее оставляем.

Бабаев-Смирнов: У нас было, по сути, всего два выступления, не получилось в полной мере ее раскрыть.

– Варя, твой папа музыкант. Он что-то говорит тебе о твоих прокатах?

Жданова: Он всегда говорит перед выступлением: «Покажи спектакль».

Бабаев-Смирнов: И он всегда пишет мне после выступлений или звонит: «Молодцы, это был спектакль».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
танцы на льду
logoсборная России
Тимур Бабаев-Смирнов
logoСерия Гран-при России
Варвара Жданова
