Евгений Семененко: «Мне нравится, как «Гладиатора» катал Ягудин. У меня не косплей, но Алексеем важно вдохновляться»

Семененко: у меня не косплей на «Гладиатора» Ягудина, но важно им вдохновляться.

Фигурист Евгений Семененко оценил свое выступление на этапе Гран-при России в Москве, где занял второе место.

Победу одержал Марк Кондратюк, третьим стал Петр Гуменник.

«Нормально, но в целом непросто, рад, что приземлил риттбергер, хотел его показать, потому что до этого этот прыжок на соревнованиях не получался.

Программа под «Гладиатора» была поставлена Даниилом Глейхенгаузом. Так совпало, что он и Алексей Мишин предлагали одну и ту же мелодию. Мне понравилось работать с Даниилом Марковичем, он очень серьезно подходит к постановкам, делает много отсылок к фильму.

Мне нравится, как «Гладиатора» катал Алексей Ягудин – у меня не косплей, но Алексеем важно вдохновляться», – сказал Семененко.