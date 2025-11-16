  • Спортс
Антон Сихарулидзе: «Прямо сегодня Петросян и Гуменник не должны быть в блестящей форме. Думаю, более взвешенное катание мы увидим на чемпионате России»

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о подготовке спортсменов к Олимпийским играм-2026, которые пройдут в феврале в Италии.

– И Аделия Петросян, и Петр Гуменник сейчас ведут подготовку к Олимпийским играм. И прямо сегодня они не должны быть в блестящей форме, потому что вся работа их тренеров выстраивается для того, чтобы здорово откататься в феврале. Спортсмен не может находиться постоянно в блестящей форме.

Они сейчас выходят на старт, пробуют программы, пробуют переставлять элементы, добавлять элементы, пробуют элементы ультра-си. В частности, Аделия Петросян здесь на турнире [Гран-при в Москве] практически сделала четверной тулуп. И у них есть над чем работать – много работы впереди.

Но я думаю, что более взвешенное катание мы увидим на чемпионате России. Ну, и блестящее мы ожидаем на Олимпийских играх в 2026 году.

– В любом случае все-таки остается совсем немного времени до Олимпиады. Может быть, уже нужно как раз демонстрировать чистое катание, чтобы накапливать эту свободу и уверенность в том, что это все есть? А мы все равно наблюдаем определенные срывы.

– Да, пока чистого катания не хватает, нужно говорить откровенно. Есть срывы, и неважно, с каких это элементов – ультра-си или нет. Поэтому мы постоянно разговариваем с ребятами, с тренерами. Они действительно делают большую работу для того, чтобы и психологически, и технически быть готовыми к тому, чтобы катать свои действительно сложнейшие программы, но чисто. Это залог успеха – чистый прокат своих программ, – ответил Сихарулидзе в эфире Первого канала.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
