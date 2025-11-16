  • Спортс
  • Антон Сихарулидзе: «Фигурное катание поменялось, и мы должны поменяться вместе с ним. Понимать, что теперь для высоких оценок программа должна быть максимально сбалансирована»
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе рассказал о современных тенденциях в судействе.

– Вы следите за международными турнирами и повесткой, которая там существует на данный момент?

– Да, конечно, мы отсматриваем каждый турнир, каждого спортсмена, который может составить конкуренцию нашим ребятам. Фигурное катание в мире развивается, и конкуренция невероятная. И нужно сказать, что сейчас немного другое направление судейства в фигурном катании. Очень много внимания уделяется компонентам.

Чтобы нашим зрителям было понятно: это все, кроме прыжков, – шаги, спирали, вращения... Судейское направление для того, чтобы поднимать значимость компонентов, немного не бьется с тем, как раньше у нас воспитывали наших молодых ребят: прыжки, прыжки, прыжки.

И вот сейчас мы много ведем работы с нашим тренерами, со спортсменами. Кстати, и с родителями, которые постоянно требуют от тренеров, – особенно когда мы говорим про маленьких наших фигуристов, – «давайте прыжки», «давайте прыжки». Помимо прыжков есть еще очень много всего в фигурном катании, и нам нужно перестроить даже подготовку наших юных спортсменов для того, чтобы в дальнейшем они здорово владели шагами, здорово владели вращениями. Но и не забывать про прыжки.

То есть, если подводить итог, сегодня фигурное катание намного сложнее, чем когда мы с тобой катались (обращается к Алексею Ягудину – Спортс’’). Сейчас нужен такой невероятный баланс суперэлементов, суперпрыжков, но и катания, вращений, спиралей. То есть фигурное катание, на мой взгляд, усложнилось.

– Мы видим, как на юниорском уровне одни четверные. И у них посыл такой: прыгать, прыгать, прыгать... Как вы стараетесь изменить эту тенденцию, заставить все-таки фигуристов и тренерские коллективы думать о том, что есть еще и фигурное катание – прежде всего катание, скольжение, вращения?

– Мы проводим семинары и судейские, и тренерские. Постоянно находимся в диалоге с нашими тренерами, объясняем им, настраиваем их на то, чтобы они уделяли больше внимания катанию, вращениям. Но повторюсь, здесь очень большое значение имеют родители. Потому что каждый родитель приходит и требует от тренера «а где тройные?», «где четверные?» – в зависимости от возраста.

И у нас как спрашивают, какого ты уровня спортсмен: «Что прыгаешь?» И тренер отвечает: «Четверной», «тройной». А сейчас родитель должен спрашивать: «Как катается?» А вторым вопросом: «Что прыгает?»

То есть сейчас фигурное катание поменялось и мы должны поменяться вместе с ним. Понимать, что теперь для того, чтобы получать высокие оценки, программа должна быть максимально сбалансирована – и сложные элементы, но и невероятное воодушевленное катание и вращения, – сказал Сихарулидзе в эфире Первого канала.

Для чего наши фигурные судьи стали строже и кого это не коснулось?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoАнтон Сихарулидзе
детский спорт
ФФККР
судьи
logoсборная России
