Иван Букин: «Я больше доволен Сашкой Степановой, чем собой. Она как звезда, за которой я гнался, но не смог догнать»

Букин о победе на Гран-при: я больше доволен Сашкой Степановой, чем собой.

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин , выступающие в танцах на льду, оценили свою победу на этапе Гран‑при России в Москве.

Букин : Я больше доволен Сашкой, чем собой. Очень радостно, что этап прошел с тем ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за короткий срок.

Степанова : Думали над вариацией, как правильно распределить элементы. Музыка очень трогательная, берет за душу, хотелось, чтобы каждый элемент был филигранным. В этом сложность программы, что все в музыке. Немножко опустошена, я рада, что мы сделали наш максимум в произвольной программе. В короткой была больше довольна нами. Сейчас навалилась резкая усталость.

– Над чем будете работать до чемпионата России?

Степанова : Посмотрим, какие уровни поставили судьи. Думаю, конечно, увидим моменты, которые хотели бы повысить. Этим займемся. Есть время, чтобы уделить время каждому элементу.

– Иван, что вас не устроило в вашем выступлении?

Букин : Немного перегорел чуть‑чуть. С самого утра жаждал кататься, был немного в нервозе, хотел‑хотел. Долгое ожидание привело к тому, что когда вышел на прокат – [подумал:] спокойно, не надо рвать, потому что, возможно, приведет к моим ошибкам. Для меня был сдерживающий прокат. А Сашка – как та звезда, за которой я гнался, но не смог догнать. Она молодец.

Степанова : Ваня сдерживался только в самом начале, эмоционально прокатал дорожку. По эмоциям мы были на одной волне