13

Иван Букин: «Я больше доволен Сашкой Степановой, чем собой. Она как звезда, за которой я гнался, но не смог догнать»

Букин о победе на Гран-при: я больше доволен Сашкой Степановой, чем собой.

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, оценили свою победу на этапе Гран‑при России в Москве.

Букин: Я больше доволен Сашкой, чем собой. Очень радостно, что этап прошел с тем ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за короткий срок.

Степанова: Думали над вариацией, как правильно распределить элементы. Музыка очень трогательная, берет за душу, хотелось, чтобы каждый элемент был филигранным. В этом сложность программы, что все в музыке. Немножко опустошена, я рада, что мы сделали наш максимум в произвольной программе. В короткой была больше довольна нами. Сейчас навалилась резкая усталость.

– Над чем будете работать до чемпионата России?

Степанова: Посмотрим, какие уровни поставили судьи. Думаю, конечно, увидим моменты, которые хотели бы повысить. Этим займемся. Есть время, чтобы уделить время каждому элементу.

– Иван, что вас не устроило в вашем выступлении?

Букин: Немного перегорел чуть‑чуть. С самого утра жаждал кататься, был немного в нервозе, хотел‑хотел. Долгое ожидание привело к тому, что когда вышел на прокат – [подумал:] спокойно, не надо рвать, потому что, возможно, приведет к моим ошибкам. Для меня был сдерживающий прокат. А Сашка – как та звезда, за которой я гнался, но не смог догнать. Она молодец.

Степанова: Ваня сдерживался только в самом начале, эмоционально прокатал дорожку. По эмоциям мы были на одной волне

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoсборная России
logoИван Букин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Роднина о внутрироссийских турнирах: «Для меня наши соревнования мелковаты. Это все равно – вариться в одной кастрюле»
42 минуты назад
«Дух Тутберидзе действовал успокаивающе». Загитова записала влог с участницами этапа Гран-при России в Москве
сегодня, 16:45
Григорьева и Артющенко снялись с этапа Гран-при России в Омске из-за проблем партнерши со здоровьем
сегодня, 15:14
Софья Шевченко: «Немного ударилась головой о лед, но это спорт, подобные вещи иногда происходят. Я в порядке, за пару дней все пройдет»
сегодня, 14:48
Тренер Агаевой: «У Маши пубертатный период, она не в лучшей форме. Решили в этом сезоне пропустить Гран-при и чемпионат России»
сегодня, 14:35
Леонтьеву планируют выписать из больницы в среду
сегодня, 13:59
Барбару Фузар-Поли госпитализировали после Гран-при Японии: «Первая неделя была сложная, но сейчас мое состояние стабилизировалось»
сегодня, 13:52
Савосин о выступлении на этапах Гран-при России: «Не очень доволен прокатами. Так и не получилось показать хорошую произвольную»
сегодня, 13:33
Илья Авербух: «Очень жаль, что российские спортсмены не могут показать себя на чемпионате Европы и чемпионате мира»
сегодня, 13:22
Татьяна Тарасова: «Гуменник все прыгнет на Олимпийских играх. Программа у него прекрасная»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16