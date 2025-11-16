Иван Букин: «Я больше доволен Сашкой Степановой, чем собой. Она как звезда, за которой я гнался, но не смог догнать»
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, оценили свою победу на этапе Гран‑при России в Москве.
Букин: Я больше доволен Сашкой, чем собой. Очень радостно, что этап прошел с тем ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за короткий срок.
Степанова: Думали над вариацией, как правильно распределить элементы. Музыка очень трогательная, берет за душу, хотелось, чтобы каждый элемент был филигранным. В этом сложность программы, что все в музыке. Немножко опустошена, я рада, что мы сделали наш максимум в произвольной программе. В короткой была больше довольна нами. Сейчас навалилась резкая усталость.
– Над чем будете работать до чемпионата России?
Степанова: Посмотрим, какие уровни поставили судьи. Думаю, конечно, увидим моменты, которые хотели бы повысить. Этим займемся. Есть время, чтобы уделить время каждому элементу.
– Иван, что вас не устроило в вашем выступлении?
Букин: Немного перегорел чуть‑чуть. С самого утра жаждал кататься, был немного в нервозе, хотел‑хотел. Долгое ожидание привело к тому, что когда вышел на прокат – [подумал:] спокойно, не надо рвать, потому что, возможно, приведет к моим ошибкам. Для меня был сдерживающий прокат. А Сашка – как та звезда, за которой я гнался, но не смог догнать. Она молодец.
Степанова: Ваня сдерживался только в самом начале, эмоционально прокатал дорожку. По эмоциям мы были на одной волне