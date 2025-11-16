«Гуменник находится не в лучшей своей форме. Он будет набирать к Олимпиаде». Бестемьянова о фигуристе

Бестемьянова: Гуменник не в лучшей форме, он будет набирать к Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что фигурист Петр Гуменник еще наберет форму к Олимпиаде-2026.

Гуменник занял третье место на этапе Гран-при России в Москве. Победил Марк Кондратюк, вторым стал Евгений Семененко, четвертым – Макар Игнатов.

«Гуменник находится не в лучшей своей форме, хотя он пытался исполнить пять четверных прыжков. Понятно, что он будет набирать к Олимпиаде. Я не сомневаюсь, что у него все будет в порядке. Прекрасно откатался Игнатов. У меня полное ощущение, что я впервые увидела от него чистый прокат, потому что он всегда что‑нибудь да срывал. Меня это просто потрясло и удивило», – заявила Бестемьянова.

«Не хочу обсуждать судейство – если Кондратюк выиграл, значит, выиграл. То, что он упал с четверного тулупа, – это, конечно, неприятно. Но Марк растет и улучшает себя. Мне очень понравился Женя Семененко, мы его давно не видели, я очень его люблю и дай бог ему удачи!» – сказала Бестемьянова.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года. Гуменник ранее выиграл олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию в Пекине.