Рыбакова о серебре Гран-при России: «Рады нашему результату и опустошены, потому что выложились на максимум»

Рыбакова и Махноносов: рады серебру Гран-при, выложились на максимум.

Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов прокомментировали свое выступление на этапе Гран-при России в Москве.

Дуэт завоевал серебро в танцах на льду, набрав по сумме двух программ 183,33 балла. Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин (210,10 балла).

Рыбакова: Мы рады нашему результату и на данный момент опустошены, потому что выложились на максимум.

– Сложно ли было накатывать программу?

Махноносов: Во время постановки, за исключением моей травмы, никаких эксцессов не было. Отрабатывали и выкатывали.

– Что за травма была?

Махноносов: Небольшое воспаление колена. Месяц в межсезонье пропустили, лечили его.