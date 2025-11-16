Рыбакова о серебре Гран-при России: «Рады нашему результату и опустошены, потому что выложились на максимум»
Рыбакова и Махноносов: рады серебру Гран-при, выложились на максимум.
Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов прокомментировали свое выступление на этапе Гран-при России в Москве.
Дуэт завоевал серебро в танцах на льду, набрав по сумме двух программ 183,33 балла. Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин (210,10 балла).
Рыбакова: Мы рады нашему результату и на данный момент опустошены, потому что выложились на максимум.
– Сложно ли было накатывать программу?
Махноносов: Во время постановки, за исключением моей травмы, никаких эксцессов не было. Отрабатывали и выкатывали.
– Что за травма была?
Махноносов: Небольшое воспаление колена. Месяц в межсезонье пропустили, лечили его.
