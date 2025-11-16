Наталья Бестемьянова: «Петросян хорошо набирает форму в преддверии Олимпийских игр, но сейчас она не находится на пике»

Бестемьянова: сейчас Аделия Петросян не находится на пике формы.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила победу фигуристки Аделии Петросян на этапе Гран-при в Москве.

Петросян заняла первое место в одиночном катании. Второй стала Алина Горбачева, третьей – Ксения Гущина.

«Аделия хорошо набирает свою форму в преддверии Олимпийских игр, но сейчас она не находится на пике. Я думаю, что Петросян расстроена из-за [падения с] четверного тулупа. Помимо этого, Аделия находится в намного лучшей форме, чем была на прошлом старте», – приводит слова Бестемьяновой Metaratings.

«Мы видим, как Аделия набирает форму, за этим очень приятно наблюдать. Я очень за нее болею и считаю, что она находится на правильном пути – с таким тренерским штабом это немудрено. А по поводу падения: ребята, она упала с четверного тулупа, а не с тройного флипа. Все остальные элементы она выполнила идеально. Как только наберет форму, так сделает и четверной тулуп», – цитирует Бестемьянову «Матч ТВ».

