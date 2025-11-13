4

Гуменник о Петросян на олимпийском отборе: «Мы общались, поддерживали друг друга. Общая судьба нас немного сблизила»

Фигурист Петр Гуменник: общая судьба немного сблизила на с Аделией Петросян.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал об общении с соотечественницей Аделией Петросян на олимпийском отборе в Пекине.

– То, что нас было двое – это не так много, но гораздо лучше, чем один. Чувствовалась поддержка, что у тебя есть сокомандник, а не только соперники. Это помогало. Поэтому наша общая судьба нас немного сблизила.

Я не ходил на ее выступления, потому что мне нужно было держать режим, а соревнования были в разное время – мне нужно было утром очень рано вставать. Но мы общались, поддерживали друг друга. Я запомнил, как после произволки Аделия была уже где-то около льда – я не думал ее там увидеть – она меня поздравила. Было очень приятно.

– Как думаешь, кому из вас будет сложнее на Олимпиаде? Наши девушки уже три Олимпиады подряд побеждают, а последний успех у мужчин – Евгений Плющенко 20 лет назад в Турине. Кому будет сложнее: тебе быть темной лошадкой или Аделии, которая во что бы то ни стало должна дать результат?

– Если с таким подходом, что нужно во что бы то ни стало дать результат, что до меня столько поколений выигрывали, то так будет гораздо сложнее. Если бы я был на месте Аделии, я бы по-другому подходил к этому – все-таки каждая Олимпиада – это отдельное соревнование, обстоятельства совершенно разные. Поэтому я бы использовал другой подход. Я бы не обращал внимания на посторонние советы, а делал бы то, что тебе говорят тренеры, что сам считаешь нужным. Просто готовился, не обращая ни на что внимания, – сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
мужское катание
олимпийская квалификация
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
женское катание
logoАделия Петросян
