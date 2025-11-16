Петросян о Гуменнике: «Важно, что есть другой человек в такой же ситуации, как у меня. Хочется тоже его поддерживать, помочь словами, что мы в Пекине и сделали»

Петросян рассказала о поддержке Гуменника в Пекине.

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей помогло присутствие Петра Гуменника на олимпийском квалификационном турнире в Пекине.

«Конечно, помогает, что есть такой же человек, как и я. Одно дело, когда ты почти совсем один, а здесь ездит еще одна маленькая команда.

Важно, что есть другой человек в такой же ситуации, как у меня. Хочется тоже его поддерживать, помочь словами, что мы в Пекине и сделали», — сказала Петросян.