Петросян о Гуменнике: «Важно, что есть другой человек в такой же ситуации, как у меня. Хочется тоже его поддерживать, помочь словами, что мы в Пекине и сделали»
Петросян рассказала о поддержке Гуменника в Пекине.
Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей помогло присутствие Петра Гуменника на олимпийском квалификационном турнире в Пекине.
«Конечно, помогает, что есть такой же человек, как и я. Одно дело, когда ты почти совсем один, а здесь ездит еще одна маленькая команда.
Важно, что есть другой человек в такой же ситуации, как у меня. Хочется тоже его поддерживать, помочь словами, что мы в Пекине и сделали», — сказала Петросян.
