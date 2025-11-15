36

Татьяна Тарасова: «Если Петросян усложнят короткую программу, то хуже не будет»

Тарасова: если Аделии Петросян усложнят короткую программу, то хуже не будет.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристке Аделии Петросян можно усложнить короткую программу.

Петросян лидирует перед произвольной на этапе Гран-при России в Москве (78,83 балла). Второй идет Алина Горбачева (68,86).

– Петросян сейчас выглядит намного увереннее по сравнению с Магнитогорском?

– Думаю, это еще не конец ее программы. У нее, по‑моему, болела нога. У Аделии прекрасные тренеры, понимают, зачем едут на Олимпийские игры, поэтому будут совершенствоваться дальше. Но короткая программа у нее хорошая. Если они ее усложнят, то хуже не будет.

– Как оцените выступление Горбачевой после травмы?

– Горбачева после травмы катается очень хорошо и очень быстро, так же, как и в прошлом году. Мне кажется, она заряжена на все прыжки. Надо посмотреть на ее произвольную программу, думаю, она включит четверные, – сказала Тарасова.

Горбачева заявила четверной сальхов на произвольную программу Гран-при в Москве. Петросян планирует исполнить четверной тулуп.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
женское катание
logoсборная России
Золотой конек Москвы
logoСерия Гран-при России
logoАделия Петросян
logoАлина Горбачева
logoТатьяна Тарасова
logoОлимпиада-2026
