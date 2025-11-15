Татьяна Тарасова: «Если Петросян усложнят короткую программу, то хуже не будет»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристке Аделии Петросян можно усложнить короткую программу.
Петросян лидирует перед произвольной на этапе Гран-при России в Москве (78,83 балла). Второй идет Алина Горбачева (68,86).
– Петросян сейчас выглядит намного увереннее по сравнению с Магнитогорском?
– Думаю, это еще не конец ее программы. У нее, по‑моему, болела нога. У Аделии прекрасные тренеры, понимают, зачем едут на Олимпийские игры, поэтому будут совершенствоваться дальше. Но короткая программа у нее хорошая. Если они ее усложнят, то хуже не будет.
– Как оцените выступление Горбачевой после травмы?
– Горбачева после травмы катается очень хорошо и очень быстро, так же, как и в прошлом году. Мне кажется, она заряжена на все прыжки. Надо посмотреть на ее произвольную программу, думаю, она включит четверные, – сказала Тарасова.
Горбачева заявила четверной сальхов на произвольную программу Гран-при в Москве. Петросян планирует исполнить четверной тулуп.