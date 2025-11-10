Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовано расписание Гран-при США по фигурному катанию.

С 15 по 17 ноября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию в американском Лейк-Плэсиде.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Skate America (Гран-при США)

Лейк-Плэсид, США

15 ноября, суббота

2:58 – пары, короткая программа

4:20 – мужчины, короткая программа

22:03 – танцы на льду, ритм-танец

23:39 – пары, произвольная программа

16 ноября, воскресенье

2:17 – женщины, короткая программа

4:04 – мужчины, произвольная программа

22:16 – танцы на льду, произвольный танец

17 ноября, понедельник

0:05 – женщины, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko .

Состав участников

Мужчины : Владимир Литвинцев (Азербайджан), Дай Дайвэй (Китай), Кевин Аймо (Франция), Люк Экономидес (Франция), Кори Чирчелли (Италия), Даниэль Грассль (Италия), Николай Мемола (Италия), Кадзуки Томоно (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Джейсон Браун (США), Лиам Капейкис (США).

Женщины : Леа Серна (Франция), Анастасия Губанова (Грузия), Лара Наки Гутманн (Италия), Вакаба Хигучи (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Хана Йошида (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Старр Эндрюс (США), Джозефин Ли (США), Алиса Лью (США).

Пары : Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Оливия Флорес – Люк Ванг (США), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США).

Танцы на льду : Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США).