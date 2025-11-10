3

Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовано расписание Гран-при США по фигурному катанию.

С 15 по 17 ноября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию в американском Лейк-Плэсиде.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Skate America (Гран-при США)

Лейк-Плэсид, США

15 ноября, суббота

2:58 – пары, короткая программа

4:20 – мужчины, короткая программа

22:03 – танцы на льду, ритм-танец

23:39 – пары, произвольная программа

16 ноября, воскресенье

2:17 – женщины, короткая программа

4:04 – мужчины, произвольная программа

22:16 – танцы на льду, произвольный танец

17 ноября, понедельник

0:05 – женщины, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Состав участников

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Дай Дайвэй (Китай), Кевин Аймо (Франция), Люк Экономидес (Франция), Кори Чирчелли (Италия), Даниэль Грассль (Италия), Николай Мемола (Италия), Кадзуки Томоно (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Джейсон Браун (США), Лиам Капейкис (США).

Женщины: Леа Серна (Франция), Анастасия Губанова (Грузия), Лара Наки Гутманн (Италия), Вакаба Хигучи (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Хана Йошида (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Старр Эндрюс (США), Джозефин Ли (США), Алиса Лью (США).

Пары: Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Оливия Флорес – Люк Ванг (США), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США). 

Танцы на льду: Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoГран-при
logoГран-при США
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
Владимир Литвинцев
logoКевин Аймо
logoсборная США
Кори Чирчелли
Михаил Шайдоров
logoДжейсон Браун
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Китая
logoсборная Японии
Люк Экономидес
logoсборная Франции
Даниэль Грассль
Тацуя Цубои
logoсборная Казахстана
Дай Дайвэй
Николай Мемола
Лиам Капейкис
сборная Азербайджана
Казуки Томоно
Ринка Ватанабе
logoХана Йошида
logoВакаба Хигучи
Леа Серна
Ким Чхэ Ен
сборная Грузии
Анастасия Губанова
Хэ Ин Ли
Джозефин Ли
Лара Наки Гутманн
Старр Эндрюс
Екатерина Куракова
logoАлиса Лью
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Канады
Оливия Флорес
Роберт Кункель
Валентина Плазас
Келли-Энн Лорин
Люк Ванг
Максимилиано Фернандес
Спенсер Акира Хоу
Эмили Чан
Анастасия Метелкина
Лукас Этьер
Лука Берулава
logoРику Миура
logoРюичи Кихара
Анника Хокке
Жан-Анс Фурно
Пол Айер
Катержина Мразкова
Селина Фраджи
Фиби Беккер
Захари Лага
Энтони Пономаренко
Уна Браун
Джеймс Эрнандес
Алисия Фаббри
Гэйдж Браун
Даниэль Мразек
Кристина Каррейра
Тео Ле Мерсье
logoЭван Бейтс
Лоисья Демужо
Марджори Лажуа
logoМэдисон Чок
Евгения Лопарева
Жоффре Бриссо
logoсборная Чехии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Татауров о включении Дикиджи в базу «Миротворца: «У меня негативная реакция. Не понимаю, откуда растут ноги, для кого и для чего это делается»
24 минуты назад
Тарасова о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Не думаю, что миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов на Олимпиаде. Спорт и политика – разные вещи»
43 минуты назад
Депутат Свищев о Fan ID: «Давно обсуждался вопрос о том, чтобы применить систему и в других видах спорта, не только в футболе. Минспорт понимает, что делает, и здраво оценивает ситуацию»
сегодня, 10:02
Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»
сегодня, 09:50
Команда Тутберидзе поздравила Двоеглазову с 17-летием: «Пусть каждый день приближает к новым вершинам, а мечты становятся реальностью!»
сегодня, 09:35
Траньков об Олимпиаде: «Страна должна смотреть и болеть, поэтому по крайней мере те виды, где наши выступают, нужно показывать»
сегодня, 09:27
Двоеглазова сыграет главную роль в шоу Авербуха «Буратино»
сегодня, 09:20
Владислав Дикиджи внесен в базу «Миротворца»
сегодня, 08:53
Траньков о судействе на Гран-при в Казани: «Несправедливо лишать Гусеву и Овчинникова золота таким образом. Все, кто понимают парное катание, называют это решение бредом»
сегодня, 08:47
Максим Траньков: «Я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы. Совмещать с присутствием в медиапространстве тяжело, поэтому я выбрал медиа»
сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18