Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
3-й этап
Skate Canada
Саскатун, Канада
1 ноября, суббота
2:00 – пары, короткая программа
3:25 – женщины, короткая программа
21:45 – танцы на льду, ритм-танец
23:25 – мужчины, короткая программа
2 ноября, воскресенье
2:00 – пары, произвольная программа
3:40 – женщины, произвольная программа
19:30 – мужчины, произвольная программа
21:40 – танцы на льду, произвольный танец
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Состав участников
Женщины: Изабо Левито (США), Сара Эверхардт (США), Брэди Теннелл (США), Нина Пинзарроне (Бельгия), Сара-Мод Дюпюи (Канада), Маделин Скизас (Канада), Ульяна Ширяева (Канада), Лара Наки Гутманн (Италия), Юна Аоки (Япония), Моне Чиба (Япония), Ами Накаи (Япония), Юн Асон (Южная Корея).
Мужчины: Илья Малинин (США), Томоки Хиваташи (США), Ника Эгадзе (Грузия), Кевин Аймо (Франция), Николай Мемола (Италия), Као Миура (Япония), Казуки Томоно (Япония), Роман Садовский (Канада), Стивен Гоголев (Канада), Алекса Ракич (Канада), Александр Селевко (Эстония), Владимир Самойлов (Польша).
Пары: Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания), Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша), Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария).
Танцы на льду: Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Лиа Несет – Артем Маркелов (США), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия).