Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Рид и Амбрулевичюс, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы

2 ноября на Гран-при Канады определится победитель в танцах на льду.

В канадском Саскатуне проходит этап Гран-при по фигурному катанию. 

2 ноября дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танцев лидируют Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап, Skate Canada

Саскатун, Канада

Танцы на льду, произвольный танец

Начало – 21:40 по московскому времени, прямая трансляция – Okko

Первая разминка

1. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) 

3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

5. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Вторая разминка

6. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) 

7. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

9. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) 

10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

После ритм-танца

1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 85,38

2. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,89

3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 76,83

4. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 75,95

5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 74,29

6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 70,97

7. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 70,84

8. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 69,91

9. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 65,51

10. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 63,22

Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
logoсборная Канады
logoсборная Германии
logoсборная Литвы
logoГран-при
logoсборная Чехии
logoсборная Южной Кореи
logoГран-при Канады
logoсборная США
танцы на льду
Ханна Лим
Захари Лага
logoПоль Пуарье
Е Куан
Пайпер Гиллес
Энтони Пономаренко
Марджори Лажуа
Артем Маркелов
Эмили Братти
logoЭллисон Рид
Мари-Жад Лорьо
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Беньямин Штеффан
Лиа Несет
logoСаулюс Амбрулевичюс
Ромен Ле Гак
Катержина Мразкова
Даниэль Мразек
Иэн Сомервилль
Кристина Каррейра
