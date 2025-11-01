Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Рид и Амбрулевичюс, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы
В канадском Саскатуне проходит этап Гран-при по фигурному катанию.
2 ноября дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танцев лидируют Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
3-й этап, Skate Canada
Саскатун, Канада
Танцы на льду, произвольный танец
Начало – 21:40 по московскому времени, прямая трансляция – Okko
Первая разминка
1. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
5. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Вторая разминка
6. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
7. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
9. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
После ритм-танца
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 85,38
2. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,89
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 76,83
4. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 75,95
5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 74,29
6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 70,97
7. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 70,84
8. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 69,91
9. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 65,51
10. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 63,22
